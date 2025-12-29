Gigi D’Alessio, la news inventata sul furto da 80 mila euro: l’ira della figlia

Gigi D’Alessio sta bene e non ha subito alcun furto da 80mila euro, tantomeno gli è stata sottratta la chitarra che gli avrebbe regalato Pino Daniele (per il semplice fatto che il compianto artista partenopeo mai ha donato uno strumento di quel genere al collega). Nelle scorse ore, su TikTok, qualche bontempone ha iniziato a far circolare la fake news relativa a un maxi furto che avrebbe coinvolto il cantante napoletano. La bugia ha innescato una serie di reazioni, con diversi utenti che hanno cominciato a scrivere a D’Alessio messaggi di solidarietà e vicinanza. Il punto è che nessuno gli ha rubato alcunché, come ha fatto sapere lo stesso musicista attraverso un comunicato social. Sulla vicenda è intervenuta anche la secondogenita di Gigi, Ilaria (33 anni), la quale ha espresso un forte disappunto per quanto accaduto nelle scorse ore.

Furto da 80 mila euro a Gigi D’Alessio, così è nata la fake news

D’Alessio, tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha reso noto che sta bene e che non ha avuto a che fare con alcun atto criminoso di recente. Ha quindi spiegato che quella del furto è una falsa notizia, totalmente infondata. Infine ha riferito che con Pino Daniele si è scambiato molti regali, ma che mai ha ricevuto in dono una chitarra dall’amico. Insomma, una fake news nella fake news.

La rabbia della figlia Ilaria D’Alessio

Sul caso ha fatto sentire la propria voce anche Ilaria D’Alessio che, al pari del padre, ha dichiarato che non c’è stata alcuna sottrazione di beni. Poi il comprensibile sfogo in cui ha sottolineato che chi si inventa simili fandonie, non solo provoca allarmi insensati tra i fan, ma anche tra coloro che sono vicini al cantante. “Indipendentemente dal suo lavoro pubblico, mio padre è un uomo con figli e famiglia. Perché farci preoccupare? Senza parole, davvero”, ha tuonato la 33enne sui social.

Ilaria è la secondogenita di Gigi D’Alessio; è nata dal matrimonio del cantante con Carmela Barbato. Dalla relazione, sono venuti alla luce anche Claudio (39 anni) e Luca, in arte LDA (22 anni). Il musicista si è poi legato ad Anna Tatangelo con la quale ha accolto nel 2010 Andrea. Dopo la conclusione della love story, Gigi ha iniziato a fare coppia con Denise Esposito dal cui amore sono nati altri due figli, Francesco (4 anni il prossimo 24 gennaio) e Ginevra (1 anno e mezzo).