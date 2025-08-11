Anna Tatangelo: “Volevo un figlio? La verità e quanto pesavo dopo l’addio a Gigi D’Alessio”

Anna Tatangelo in vena di confidenze. La cantante 38enne di Sora, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato per la prima volta dettagliatamente della gravidanza e del compagno Giacomo Buttaroni. Ha inoltre fatto delle confessioni inedite relative alla fine della lunga love story vissuta con Gigi D’Alessio, con il quale ha avuto il primo figlio, Andrea. L’artista ha anche rivelato che gli anni post separazione da D’Alessio sono stati i più difficili della sua vita. Oggi è invece più serena, grazie alla consapevolezza di sé acquisita tramite esperienze e sofferenze.

Anna Tatangelo: “Così mi ha conquistato Giacomo Buttaroni”

Con Buttaroni, professione allenatore, tutto procede a gonfie vele. Nessuna crisi in corso, come qualcuno aveva sussurrato settimane fa. Tra pochi mesi saranno genitori di una bimba. Tatangelo ha raccontato che desiderava diventare di nuovo madre. Sua mamma, deceduta a causa di un tumore nel 2022, avrebbe tanto voluto poter abbracciare un altro nipote. Anna continua a sentire il genitore vicino, nonostante la scomparsa: “In questa gravidanza, la sento. Lei avrebbe voluto un altro nipote e anche io, da tanto, volevo un altro figlio prima dei 40. A volte, chiudo gli occhi e mi sembra di sentire la voce di mamma: va tutto bene, stai serena”.

Dopo la fine della love story con Gigi D’Alessio, Tatangelo è diventata ancor più riservata di quel che già era. Pochi erano a conoscenza della relazione con Buttaroni. Per questo, quando la gravidanza è stata annunciata, tantissimi sono rimasti a bocca aperta. “Come è entrato nella mia vita? È entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato – ha sottolineato la cantante -. Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta. In passato, ero io quella che dava. Stavolta, invece, lui c’è per me, in ogni gesto. E mi ha sorpresa in positivo il rapporto che ha creato con mio figlio”.

L’allenatore è stato una ventata di aria fresca e ‘salubre’. Tatangelo arrivava da un periodo difficile: “Ho vissuto la violenza psicologica. Quella sottile, che non si vede, ti sminuisce, ti fa dubitare di te. La racconto in Rose spezzate. Mi è successo dopo Gigi. Avevo saltato l’età delle cavolate: niente discoteca, niente uscite con le amiche e sbagli tipici dell’adolescenza, e quando mi sono riaffacciata nel mondo, ho capito che chi ti sta accanto può essere una risorsa o una trappola. Per fortuna, quando ho sentito odore di pericolo, ho fermato tutto“.

Al momento è in tour con il pancione. Non ha intenzione di fermarsi, a meno che il suo corpo glielo richieda. Oggi ama più di ieri salire sul palco e trasmettere la sua serenità: “È un periodo speciale, in cui la ripartenza personale coincide con quella musicale. Nel prossimo disco, mi racconto come mai: cose personali, intime, e la leggerezza ritrovata. C’è anche una Ragazza di periferia 2.0 con un sound più attuale”.

Tatangelo e l’addio con Gigi D’Alessio: “Avevo una maschera”

L’artista è tornata a parlare dettagliatamente dopo anni anche della relazione vissuta con Gigi D’Alessio. Fin dal principio fu tosta. Il gossip, le chiacchiere malvagie, la differenza di età, l’etichetta di sfasciafamiglie e altre tremende sciocchezze l’hanno messa a dura prova. Per l’ex compagno ha avuto parole al miele, rimarcando di aver provato un “sentimento puro”:

“Per anni, mi sono sentita sbagliata. Gigi aveva vent’anni più di me, una famiglia, e io venivo descritta come la rovinafamiglie anche se ci siamo messi insieme che era già separato. Ma il nostro sentimento era puro, infatti, è durato 15 anni. Non ho mai risposto, per proteggere quell’amore e non alimentare tensioni fra lui e la sua ex: volevo sembrare grande, forte, all’altezza della situazione, ma dentro, soffrivo. Uscivo da casa truccata, vestita da adulta, poi, piangevo al telefono con mia madre”.

Tre lustri d’amore, l’amatissimo figlio Andrea e poi il crac sentimentale. Che cosa è davvero successo con Gigi? Chi ha lasciato chi? E perché? Per la prima volta Tatangelo ha parlato pubblicamente della vicenda, spiegando come sono andate le cose:

“Più che parlare di Gigi, preferisco prendermi le mie responsabilità: ero io che, per proteggermi, mi ero costruita una maschera. E infatti, a storia finita, ho sentito che era ora di dire che quell’Anna fredda, algida, era in realtà sensibilissima, fragile. Oggi, per la prima volta, non sento il bisogno di nascondere nulla. Né il mio compagno né la mia felicità”.

I cinque anni post separazione sono stati “durissimi”, ha evidenziato Tatangelo, che è arrivata a pesare 55 kg. Il cambio casa, il figlio Andrea che non capiva che cosa stesse accadendo, il Covid e poi la perdita della sua amata madre, stroncata nel 2022 da un tumore: