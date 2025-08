Anna Tatangelo incinta, voci di rottura col compagno: lei rompe il silenzio

Anna Tatangelo in tour con il pancione. La cantante di Sora, il 18 giugno scorso, a gran sorpresa, ha annunciato di essere incinta. Nonostante la dolce attesa, ha deciso di esibirsi e di non fermare la sua attività professionale. Sabato 2 agosto ha fatto tappa a Castelliri, comune in provincia di Frosinone. Durante il concerto, come riferito all’esperta di gossip Deianira Marzano da una fonte presente all’evento, ha riservato delle parole al miele alla sua famiglia e, soprattutto, al suo compagno Giacomo Buttaroni. Un intervento pubblico che ha spazzato via le voci che di recente hanno sostenuto che con l’allenatore la love story fosse giunta al capolinea.

Deianira Marzano, attraverso una storia postata su Instagram, ha riportato uno ‘spiffero’ di una sua fonte che ha fatto sapere di aver partecipato al concerto svoltosi nelle scorse ore a Castelliri. Ad accompagnare Anna Tatangelo ci sarebbe stato anche Giacomo Buttaroni. Già questo, di per sé, proverebbe che la coppia non è scoppiata come sostenuto da qualcuno di recente. A ulteriore riprova che la cantante e lo sportivo stanno insieme, sono arrivate dal palco anche le parole dell’artista: “Grazie alla mia famiglia e al mio compagno di essere qui”.

Dunque, nessuna rottura. Voci di un presunto strappo sentimentale si sono diffuse dopo l’annuncio della gravidanza. Motivo? In quanto Tatangelo, pubblicamente, non ha mai menzionato il compagno. Nemmeno nel post in cui ha fatto sapere a tutti di aspettare un bebè. Buttaroni, persona riservatissima, non è mai intervenuto sulla vicenda, preferendo starsene zitto zitto.

Così il vociferare è andato via via a farsi più rumoroso. Ora dovrebbe cessare: la coppia è ‘viva e vegeta’ e non vede l’ora di accogliere il suo frutto d’amore. A proposito, appenderà sul portone di casa un fiocco azzurro o rosa? I ben informati assicurano che Tatangelo sia in dolce attesa di una bimba.

La notizia relativa alla sua gravidanza ha lasciato molte persone a bocca aperta in quanto in pochi sapevano che aveva cominciato una relazione con Buttaroni. Infatti, dopo il lieto annuncio, molti si sono chiesti chi fosse il fidanzato ‘segreto’ della cantante. Buttaroni, appunto!