Gigi D’Alessio, la compagna mostra il figlio: incanto, le foto inedite

Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio, è persona alquanto riservata. Da quando ha iniziato la love story con il cantante napoletano, non ha mai rilasciato alcuna intervista e anche sui social è poco attiva, non comparendo mai con il musicista che, dopo aver vissuto per anni sotto la lente del gossip per via della chiacchieratissima relazione con Anna Tatangelo, in questo momento vuole tutto tranne che rifinire nel calderone mediatico. Nonostante ciò, lo scorso gennaio ci è ripiombato: inevitabile, visto che ha avuto un figlio con Denise. Il piccolo è stato chiamato Francesco. Naturalmente anche su di lui i due genitori hanno mantenuto massimo riserbo. Nell’ultimo periodo, però, la Esposito ha fatto qualche strappo alla regola postando un paio di foto social del bebè.

Nelle scorse ore, tra le sue Stories Instagram, Denise, 29 anni e di professione avvocato (sui social si definisce ‘Legal’), ha fatto campeggiare un tenero scatto di Francesco. Il bimbo è stato ripreso dall’alto, in piscina, con indosso un cappellino. Appare in salute, incantevole e con un fisichino proporzionato e squisitamente cicciottino.

Lo scorso aprile Denise aveva postato un’altra delle rarissime foto di Francesco. Nello scatto si può vedere la boccuccia del bimbo e due bellissime labbra rosse e carnose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denise Rosy Esposito (@denisesposito)

La storia tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito: colpo di fulmine

Circa due anni e mezzo fa naufragava la love story, durata circa tre lustri, di Gigi e Anna Tatangelo. Qualche mese più tardi, a Capri, il cantante, durante un concerto, ha incontrato per la prima volta Denise. I ben informati parlano di un colpo di fulmine tra i due. E in effetti qualcosa di travolgente c’è stato visto che dopo qualche mese di frequentazione la Esposito era incinta. Tuttavia, inizialmente, la giovane sarebbe stata titubante per via della notorietà di lui. Tutto è però stato superato rapidamente, grazie al sentimento e all’affetto reciproco.

Su Denise ci sono poche informazioni. Si sa che non ha ancora compiuto i trent’anni (ne ha 28 o 29), che ha studiato giurisprudenza e che è originaria di Napoli, proprio come D’Alessio.