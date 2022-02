Gigi D’Alessio, Denise: silenzio rotto dopo il parto (foto unica del pancione)

Denise Esposito, 29 anni, ha rotto il silenzio dopo aver partorito poco più di una settimana fa, più precisamente il 24 gennaio. La ragazza ha reso padre per la quinta volta il cantante Gigi D’Alessio. Da quando è cominciata la relazione, che è decollata qualche mese dopo la rottura consumatasi tra l’artista campano e Anna Tatangelo, le notizie sulla coppia sono state pochissime. Sia Gigi sia Denise sono gelosissimi della loro privacy. Per questo, il post pubblicato su Instagram nelle scorse ore dall’avvocatessa 29enne originaria di Napoli è una vera e propria chicca su cui i fan si sono subito scatenati. Anche perché Denise ha mostrato per la prima volta il pancione di quando era in gravidanza. Si tratta dell’unico scatto trapelato della sua dolce attesa, che è stata tenuta lontanissima dalle macchine fotografiche dei paparazzi.

“Ascolta come mi batte forte il tuo cuore”. Questa la stringata didascalia scritta dalla Esposito a corredo dell’istantanea in cui si vede il pancione pronunciatissimo, realizzata probabilmente a gravidanza quasi a termine. Sotto al post sono subito fioccati centinaia di commenti tripudianti da parte dei fan di Gigi e Denise, che hanno visto per la prima volta le immagini della donna durante la gravidanza. Per quel che invece riguarda le fotografie del piccolo Francesco (questo il nome scelto per il bimbo appena nato), nulla è trapelato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denise Rosy Esposito (@denisesposito)

Quel che si sa con certezza è che Francesco è venuto alla luce il 24 gennaio 2022, alle ore 15.14, presso la clinica C. G. Ruesch di Napoli. A renderlo noto è stato D’Alessio che quel giorno ha pubblicato sui suoi profili social il cartellino di nascita del bebè. E proprio dal cartellino si è appreso che il piccino, al momento della nascita, pesava 3.240 kg ed era lungo 49 cm. Sempre dal documento postato dal cantante si è pure intuito che la Esposito ha affrontato un parto cesareo.

Francesco è il quinto figlio di Gigi D’Alessio, il primo nato dalla relazione con Denise. L’artista partenopeo è inoltre padre di Andrea, frutto d’amore avuto dalla storia con Anna Tatangelo, e dei tre figli nati dal matrimonio con Carmela: Claudio, Ilaria e Luca, in arte LDA.