Gigi D’Alessio, la compagna è incinta: conferma geniale da Fiorello

Gigi D’Alessio padre per la sesta volta. La notizia ha iniziato a circolare insistentemente nei giorni scorsi dopo che il magazine Oggi ha assicurato che il cantante e l’attuale compagna Denise Esposito, professione avvocato, diventeranno a breve genitori del loro secondo figlio (a inizio 2022 hanno accolto Francesco). Subito dopo che si è fatto largo lo scoop, i diretti interessati non hanno né smentito né confermato. Si arriva alla mattinata di lunedì 22 gennaio 2024. Gigi D’Alessio è stato ospite da Fiorello a VivaRai2! ed ha confermato di fatto, con una battuta, che diventerà nuovamente genitore.

Fiorello poteva mai lasciarsi sfuggire l’occasione di domandare al musicista se la sua compagna è davvero in dolce attesa? Ovviamente no. E infatti ha firmato lo scoop. La conferma a Gigi l’ha strappata a suo modo, con il sorriso sulla bocca e con un agire intelligente. Ha letto la notizia uscita su Repubblica secondo la quale in Italia non si fanno più figli. “È perché li faccio tutti io”, ha chiosato D’Alessio. Frase geniale! Un messaggio più che chiaro: sarà papà per la sesta volta (i primi tre figli – Claudio, Ilaria e Luca (LDA) – li ha avuti dal matrimonio con Carmela Barbato; poi ha avuto Andrea con Anna Tatangelo; quindi Francesco con Denise Esposito).

Pochi dubbi quindi sulla notizia, anche perché in questi casi, al cento per cento, quando uno scoop si rivela falso, arriva la secca smentita dei diretti interessati. Si mormora inoltre che Denise Esposito sia incinta di 4/5 mesi. Dunque il bebè dovrebbe nascere tra la primavera e l’estate del 2024.

Gigi D’Alessio a Sanremo: lo spoiler di Fiorello a VivaRai2!

Fiorello ha anche svelato che Gigi D’Alessio sarà presente a Sanremo 2024. Non in gara naturalmente, visto che i big sono già stata svelati e lui non ne fa parte. Probabile quindi che sarà protagonista di un’ospitata oppure nella serata dei duetti per dare manforte a qualche collega.

“Ma tu… No non si può dire, è una domanda che stavo per farti di cui conosco già la risposta quindi non posso farlo perché spoilererei qualcosa di veramente importante e Belzebù mi farebbe…”. Così Fiorello a proposito della presenza di Gigi sull’Ariston. Belzebù, per chi non lo sapesse, è un nomignolo simpatico con cui lo showman siciliano chiama l’amico Amadeus.