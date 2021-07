Gigi D’Alessio glissa su Denise: la verità sul flirt con la Esposito

Nelle ultime settimane Gigi D’Alessio è stato sorpreso mano nella mano con la sua nuova fiamma. Lei è Denise Esposito, una ragazza di 28 anni e napoletana, 26 anni in meno del cantante. Capelli lunghi e biondi, la giovane avrebbe conosciuto l’ex compagno di Anna Tatangelo in qualità di sua fan durante uno show la scorsa estate a Capri. A soffiare il gossip sono stati i suoi sostenitori. Gigi ha cercato di proteggere la sua nuova relazione dagli occhi indiscreti, ma è bastato un video sui social per riaccendere la curiosità sulla vita privata di D’Alessio. Per lui l’amore non ha età, tanto che avrebbe già fatto il passo della convivenza un po’ a Roma, dove ha casa lui, e un po’ a Napoli dove vive lei.

In una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il partenopeo non ha rilasciato nessuna dichiarazione sulla sua privata nè sulle notizie di gossip che lo riguardano ed è quello che sempre fatto. ‘Silenzio assenso’, è uno dei tanti detti popolari secondo il quale la mancata risposta va intesa come accoglimento della stessa. In questo caso, pur non rispondendo a domanda alcuna Gigi ha confermato in maniera indiretta la sua storia con Denise Esposito.

Dopo l’avventura vissuta durante la prima edizione di The Voice Senior, Gigi D’Alessio ha confermato che sarà uno dei giurati insieme a Loredana Bertè e Clementino. Questa esperienza gli è sembrato un debutto perchè crede che la musica abbia bisogno del pubblico e viceversa. Dalla prossima edizione del talent condotto da Antonella Clerici sono stati esclusi Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi. Il posto dell’ex compagno di Romina Power e quello della figlia di Loredana Lecciso sarà preso da Orietta Berti che sta riscuotendo tanto successo.

Gigi D’Alessio ricorda Raffaella Carrà dopo la sua morte: “L’ho conosciuta umanamente”

Nel corso dell’intervista Gigi D’Alessio ha detto due parole anche su Raffaella Carrà, morta lo scorso 5 luglio. Nelle ultime ore è stato svelato dove le sue ceneri saranno conservate. L’artista ha svelato di aver conosciuto umanamente la showgirl scomparsa, segno che avevano un rapporto amichevole e non soltanto professionale.