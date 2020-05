Gigi D’Alessio da Francesca Fialdini: silenzio su Tatangelo, la situazione tra i due ex

Gigi D’Alessio è stato ospite, in collegamento, nella trasmissione di Rai Uno Da noi… A ruota libera. Durante la chiacchierata con Francesca Fialdini, il cantautore ha parlato di affetti, di amori e di amicizie. Nessun accenno però ad Anna Tatangelo. Ricordiamo che la relazione tra Lady Tata e Gigi è naufragata nuovamente nelle scorse settimane, a inizio marzo. Dopo i rumors e gli spifferi della cronaca rosa, i due artisti hanno infatti confermato la separazione. Eppure, sempre secondo gli ultimi sussurri del gossip, D’Alessio non si sarebbe arreso e starebbe cercando di riacciuffare la love story.

Gigi D’Alessio e l’amicizia con Lucio Dalla: “Venne alla comunione di mia figlia Ilaria, sbagliò giorno”

A Da noi… A ruota libera, il cantante partenopeo ha parlato anche dell’amicizia vissuta con Lucio Dalla, svelando un aneddoto curioso: “Venne alla comunione di mia figlia Ilaria, ma sbagliò giorno. Si presentò il venerdì, ma il pasto e la cerimonia erano la domenica. Come dono, fece fare una cosa da un orefice che conosceva… fece lo stesso gesto anche con Pavarotti e Maradona. Poi prese un elicottero e andò alle Tremiti per tornare la domenica, il giorno giusto. Lucio è stato un grande uomo, un grande amico”.

Gigi e Anna, il comunicato con cui hanno annunciato la rottura

“Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”. Questo il comunicato che apparve a inizio marzo sui profili social di Anna Tatangelo. Le stesse parole furono riprese da D’Alessio.