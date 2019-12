Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornano in tv nel 2020

Lo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada torna in tv il prossimo anno

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada sono stati promossi. Dopo l’ottimo successo riscontrato con le tre puntate di 20 anni che siamo italiani la rete ha deciso di riconfermare lo show per il prossimo anno. Come sussurra il settimanale Vero la direttrice di Rai Uno Teresa De Santis ha già dato l’ok per una seconda stagione dello spettacolo. A quanto pare l’attrice italo-spagnola e il cantante napoletano torneranno a lavorare insieme già dalla prossima primavera con tre nuove puntate. Ma non è escluso che la trasmissione venga allungata fino all’autunno con altre tre puntate. Un grande trionfo per Vanessa e Gigi, che hanno esordito con tante paure e dilemmi ma sono poi riusciti nell’impresa di conquistare il pubblico italiano.

L’ultimo gossip su Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada

“Il grande successo della prima edizione di Vent’anni che siamo italiani, che ha superato il 21% di share, deve aver già convinto la direttrice di Rai Uno Teresa De Santis a dare l’ok per una seconda stagione. Gigi D’Alessio, sempre accompagnato da Vanessa Incontrada, potrebbe tornare su Rai Uno già in primavera con tre nuove puntate per poi continuare anche in autunno”, si legge sulla rivista diretta da Cristina Pozzoli.

I prossimi impegni di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada

Al momento però l’ufficialità Rai non è ancora arrivata. Nell’attesa Gigi e Vanessa si concentrato su altri progetti: D’Alessio ha ripreso il tour con Nino D’Angelo mentre la Incontrada è in pole position per affiancare Amadeus in una delle cinque serate del Festival di Sanremo 2020.