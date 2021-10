Gigi D’Alessio e Denise, bacio pubblico (foto): amore e dolce attesa

Gigi D’Alessio e Denise Esposito non si nascondono più. Nelle scorse ore è arrivato il primo romantico video social della coppia: pochi secondi in cui il cantante e la giovane si sono immortalati a scambiarsi un bacio tenero. Il filmato flash è stato postato da Denise che sta aspettando un figlio dall’artista. D’Alessio ha commentato la clip con uno zuccheroso ti amo in inglese, “I love you”, segno che la relazione naviga in ottime acque e che la gravidanza sta per essere condotta a termine con serenità e tranquillità sentimentale.

D’altra parte ogni dubbio sulla love story, ancor prima del gesto della Esposito delle scorse ore, è stato fugato da tempo: la coppia è stata paparazzata in diverse occasioni. Tante anche le ‘pizzicate’ del pancino di Denise. Insomma, nessun dubbio nemmeno sul fatto che la ragazza sia in dolce attesa. Sulla questione, per il momento, sia D’Alessio sia la 28enne campana non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, preferendo l’assoluto riserbo pubblico.

Tra Gigi e Denise ci sono 26 anni di differenza: lui ha compiuto 54 anni lo scorso febbraio, lei ha da poco spento 28 candeline. La giovane ha studiato legge ed è una persona lontana dal mondo dello spettacolo.

Gigi D’Alessio: anche l’ex Anna Tatangelo ritrova l’amore, al suo fianco c’è Livio Cori

Capitolo Anna Tatangelo: la storica ex di D’Alessio, dopo la fine della relazione con il napoletano 54enne, ha ritrovato l’amore. L’artista di Sora ha allacciato una storia con il collega Livio Cori. Anche in questo caso il gossip è giunto sulla love story prima che fosse ufficializzata. Nelle scorse settimane, dopo che i magazine rosa avevano ormai fatto trapelare i dettagli del rapporto, Anna e Livio hanno deciso di uscire allo scoperto pubblicamente. E sì, è amore vero!

Si mormora inoltre che la Tatangelo non abbia preso per niente bene la notizia della gravidanza di Denise Esposito. La cantante pare che sia stata informata della questione dalla stampa, un fatto che l’avrebbe infastidita non poco. In aggiunta, si sarebbe un poco risentita dalla velocità con cui l’ex ha rimesso su famiglia.