Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: rivali in tv, la sfida a distanza

Sfida in tv tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Sabato 12 dicembre 2020 i due cantanti saranno protagonisti della prima serata del piccolo schermo. Rispetto al passato, però, non presenzieranno nello stesso programma bensì su due reti diverse. Il cantautore napoletano condurrà su Rai Uno la serata dedicata a Telethon. Alla stessa ora la Tatangelo sarà impegnata con All Together Now su Canale 5, dove è giurata della nuova edizione. Chi vincerà la sfida degli ascolti tv?

Gigi D’Alessio presenterà la prima serata dedicata alla ricerca insieme a Rocio Munoz Morales e Serena Rossi. L’ennesimo impegno da conduttore per l’artista partenopeo, che lo scorso anno ha presentato con Vanessa Incontrada Venti anni che siamo italiani. Gigi si è detto felice di poter dare il proprio contributo in questa campagna così importante.

Oltre a condurre con Rocio e Serena Gigi canterà pure con qualche collega. L’intento di D’Alessio è quello di far divertire e di far sorridere la gente oltre alla speranza che tutti mandino un messaggio di solidarietà. Tra i vari ospiti: attori, cantanti, scienziati e famiglie colpite dalla malattia. Si parlerà anche dell’enorme lavoro fatto in questi anni, dei risultati scientifici raggiunti e delle strumentazioni acquistate per far stare meglio le persone.

Ultima puntata di All Together Now invece per Anna Tatangelo, tra i componenti della giuria insieme a J-Ax, Rita Pavone e Francesco Renga. Nello show di Michelle Hunziker Lady Tata ha lasciato il segno con la sua bellezza, il suo charme e la sua professionalità. Una breve parentesi televisiva prima di tornare in sala d’incisione: la Tatangelo è al lavoro sul nuovo album, che uscirà nei primi mesi del 2021.

Il rapporto oggi tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

In una recente intervista Anna Tatangelo ha ribadito di essere rimasta in buoni rapporti con Gigi D’Alessio. I due hanno insieme un figlio, Andrea, che oggi ha dieci anni. Ad oggi restano ignoti i motivi della rottura: c’è chi parla di incompatibilità caratteriale e chi assicura che Anna sognava una proposta di matrimonio che non è mai arrivata. Quel che è certo è che per il momento nessuno dei due ha ancora ritrovato l’amore.