Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, crisi ormai superata? Le parole del cantante

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, di nuovo felici: il cantante napoletano conferma

Tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è tornato ufficialmente il sereno. Già da tempo si parla del loro ritorno di coppia, dopo la forte crisi che li ha colpiti. Ora il cantante napoletano finalmente conferma la bella notizia e lo fa con Francesco Mogol. Il figlio del famoso paroliere ha rivelato a Mattino 5 di aver sentito personalmente D’Alessio ieri sera per telefono. Federica Panicucci a questo punto vuole sapere cosa si sono detti in questa telefonata. Francesco afferma che lo stesso Gigi gli ha confermato che la storia d’amore con Anna procede a gonfie vele. Ma non solo, D’Alessio ci ha tenuto a rivelare a Mogol che il testo della canzone Le nostre anime di notte, che presenterà la Tatangelo al Festival di Sanremo 2019, non è autobiografico. Dunque, non è stato scritto né da Gigi, né dalla stessa Anna. Il brano non parla, pertanto, della crisi che hanno vissuto i due cantanti.

Gigi D’Alessio e il brano che Anna Tatangelo porterà al Festival di Sanremo

Anna, in una recente intervista per il Corriere della Sera, ha dichiarato che il brano che porterà a Sanremo le ricorda la crisi vissuta con Gigi. Da questa sua dichiarazione si è pensato che la canzone fosse stata scritta proprio dai due cantanti. Ma D’Alessio ora precisa che non si tratta di un testo autobiografico, in quanto è stato scritto da qualcun’altro. Nel frattempo, la Panicucci chiede a Francesco se Gigi è consapevole del fatto che avrebbe rivelato queste sue parole a Mattino 5. Mogol afferma che il cantante gli ha dato l’ok per parlarne nella trasmissione condotta dalla Panicucci e che avrebbe anche seguito la puntata.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo matrimonio: si continua a sperare nel grande passo

Dunque, è ufficiale: Gigi D’Alessio e Anna stanno vivendo la loro storia d’amore con serenità, dopo la forte crisi. I fan della coppia sperano che presto i due cantanti possano convolare a nozze. Pare che proprio la Tatangelo non veda l’ora di coronare questo suo grande sogno. Al momento non ci sono conferme, ma la Panicucci consiglia D’Alessio a compiere finalmente questo grande passo.