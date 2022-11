Spuntano le foto inedite del figlio di Gigi D’Alessio e Denise Esposito. Il piccolo Francesco è così approdato su Instagram, attraverso il profilo ufficiale della nuova fidanzata del noto cantautore napoletano. Infatti, Denise ha appena condiviso una foto che la ritrae sorridente in piscina insieme al suo primo figlio. Ed è impossibile non notare un particolare dettaglio: Francesco è uguale a papà Gigi! Sono tanti gli utenti sul social network che stanno commentando gli scatti facendo presente la somiglianza evidente che c’è tra il bambino e il cantante.

Queste prime foto del figlio di Gigi D’Alessio e Denise Esposito stanno attirando l’attenzione sui social. “L’espressione è quella di Gigi. Solo i colori sono i tuoi”, scrive qualcuno. E ancora: “I colori sono i tuoi, ma è identità al papà”, “Mamma mia come somiglia a Gigi”. In effetti, queste foto mostrano un’incredibile somiglianza con Gigi. Come fanno notare in molti, gli occhi chiari e i capelli biondi corrispondono ai colori di Denise. “My sunshine (il mio sole)”, scrive la Esposito per condividere queste tenerissime foto.

Non è la prima volta che Gigi D’Alessio e Denise espongono il loro figlio in pubblico. Il primo è stato proprio il cantautore napoletano, già padre di quattro figli, ad abbandonare la privacy. Scendendo nel dettaglio, D’Alessio ha mostrato per la prima volta pubblicamente il figlio Francesco, facendo una grande sorpresa al suo pubblico. Infatti, nessuno si aspettava che avrebbe visto sul palco il neonato!

Nel corso del tour Figli di un Dio Minore, attraverso il quale ha condiviso la scena con Nino D’Angelo, Gigi è salito sul palco tenendo il piccolo Francesco in braccio. È stato impossibile non notare la felicità di D’Alessio nel presentare ai suoi fan il dolce visino del suo quinto figlio. E, ovviamente, questa sua decisione ha fatto felici tutti gli spettatori presenti sul posto.

A rendere noto questo speciale momento ci ha pensato Denise Esposito, sempre attraverso il suo profilo Instagram. In quella occasione, avvenuta a settembre 2022, Nino D’Angelo si era detto certo del fatto che Francesco fosse identico alla madre. Ora queste foto provano l’esatto contrario!