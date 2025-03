Gigi D’Alessio d’applausi a Domenica In: il forte messaggio lanciato

Nella puntata di Domenica In andata in onda su Rai 1 questo pomeriggio Mara Venier ha ospitato Gigi D’Alessio. Nel corso dell’intervista il cantante ha parlato della sua lunga carriera e della recente esperienza come giudice di The Voice Senior, raccontando anche alcuni aneddoti della sua vita e l’incontro con Maradona e sottolineando le difficoltà che ha dovuto affrontare all’inizio. L’artista ha anche lanciato un forte messaggio, ottenendo l’applauso di tutto il pubblico.

La puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 è iniziata con l’intervista a Gigi D’Alessio. Ospite da Mara Venier, il cantante ha parlato della sua lunga carriera, evidenziando come inizialmente cantare in dialetto napoletano fosse mal visto. Nel corso dell’intervista ha raccontato anche alcuni aneddoti, tra cui il provino sostenuto per entrare in conservatorio dove notò la commissione ridere. Temendo che ridessero a causa della sua esibizione, D’Alessio ha rivelato di essere andato via, salvo poi scoprire che la commissione se lo stava semplicemente contendendo per averlo come allievo!

Il messaggio d’applausi lanciato da Gigi D’Alessio

L’ospitata di Gigi D’Alessio non si è incentrata solo sulla sua musica. Il cantante, difatti, ha lanciato anche un importante messaggio dallo studio di Domenica In. Nello specifico ha raccontato la storia dietro il suo brano “Si Turnasse A Nascere”, nel cui videoclip si vede il calciatore Diego Armando Maradona. Gigi ha rivelato come sia stato lo stesso Maradona a chiedergli di apparire nel video, per poi spiegare il significato della canzone, che sembra raccontare la storia dello sportivo ma anche quella di tutti noi. A riguardo ha affermato come l’uomo dovrebbe avere la possibilità di vivere più vite in modo tale da fare delle prove, sbagliare e poter imparare dai propri errori.

D’Alessio ha anche spiegato come il dolore altrui non si possa davvero capire. Se lo capissimo, infatti, non esisterebbero le guerre. Il cantante ha difatti affermato come queste siano decise da persone che non le combattono in prima persona ma che mandano giovani militari che nemmeno si conoscono ad ammazzarsi tra di loro. Se questi riuscissero a capire il dolore delle madri dei militari, secondo Gigi, le guerre non esisterebbero più.

Di seguito il suo discorso:

Nella parola vita c’è gioia e dolori, c’è tutto. Quando tu subisci un dolore, un dolore forte, il dolore ti fortifica e quel dolore lo puoi sentire solo tu. Lascia perdere quando qualcuno dice “ah ti capisco”, non lo può capire, perché se si capissero i dolori non ci sarebbero le guerre. Si fanno guerre, lo decidono due persone che non vanno in guerra e mandano a morire i ragazzi che manco si conoscono e si devono ammazzare tra di loro. Quindi se il dolore che prova la mamma di quel militare lo provassi pure tu che hai deciso di fare quella guerra io non lo se questa guerra tu la faresti.

Le sue parole hanno scatenato l’applauso di tutto lo studio e della conduttrice Mara Venier.

Successivamente Gigi ha parlato anche del rapporto con i suoi figli, citando nello specifico LDA, dei suoi matrimoni e dei suoi nipotini.