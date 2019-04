Gigi D’Alessio confessa: “Ho ritrovato la luce negli occhi che avevo”

Gigi D’Alessio coach a The Voice

Chi l’ha conosciuto potrà confermarlo. Gigi D’Alessio è una persona cordiale, amabile e di compagnia. Da buon napoletano, Gigi è verace, un uomo che vive di pancia, di sentimenti e che emoziona anche quando non canta. Per poter affermare tutto questo, basta dare un’occhiata alla Conferenza stampa di The Voice of Italy. Ma anche a telecamere spente, Gigi è disponibile con tutti, pronto ad un sorriso per chiunque gli chieda una foto o una stretta di mano. Simona Ventura lo ha battezzato con il soprannome di Cardinale e Gigi D’Alessio si dice onorato del ruolo di coach. Gigi afferma di non sentirsi assolutamente il sostituto di Sfera Ebbasta, precedente candidato coach, ma di aver accettato l’invito di Simona senza farsi troppe domande. E’ un momento d’oro per Gigi D’Alessio che è innamorato e felice con Anna Tatangelo e il loro figlio Andrea.

Le dichiarazioni di Gigi D’Alessio

Gigi commenta così la sua partecipazione a The Voice: “Credo che The Voice abbia sempre avuto una luce, questa volta c’è il sole, che è indubbiamente Simona e noi siamo i pianeti intorno a lei. E’ un grande onore per me stare sulla poltrona di The Voice. Noi 4“, riferendosi a Elettra Lamborghini, Gue Pequeno e Morgan “abbiamo già creato una famiglia, i Coach Family. Sembriamo così distanti, ma siamo così vicini perché la musica non ha barriera. Ho trovato degli amici, dei fratelli che hanno grande professionalità. Siamo qui non per far vincere il nostro ego, ma per vincere The Voice. Non sarà la nostra vittoria singola, ma la vittoria del programma e del talento“.

Una confessione che emozione

Gigi chiude il suo intervento in Conferenza con una confessione dolcissima: “Sono qui a portare il mio piccolo contributo, sono veramente contento, in questa squadra ho ritrovato la mia vecchia luce negli occhi che avevo tanti anni fa“. Chissà che presto non lo vedremo insieme alla sua Anna in un nuovo programma tv.