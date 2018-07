Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo fotografati di nuovo insieme

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono tornati insieme: altre foto lo confermano

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono tornati insieme. La notizia circola da qualche giorno e le foto dei due in vacanza non possono far altro che confermare il gossip. I cantanti non hanno ancora dato nessuna ufficilità riguardo alla loro storia d’amore, eppure altri scatti della coppia insieme sono stati pubblicati da Gente. Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si trovano a Porto Rotondo in vacanza. Nelle prime fotografie esclusive, Gigi D’Alessio è lontano dalla sua Anna. Il cantautore parla al telefono e porta a spasso il cane, mentre la Tatangelo è sul balcone insieme a delle parenti. Poi i due si avvicinano.

Anna Tatangelo in asciugamano di fronte a Gigi D’Alessio

In un secondo momento, Gigi D’Alessio torna da Anna Tatangelo. Il cantautore raggiunge Anna sul balcone della villa. Lui si siede e fuma una sigaretta, mentre lei si poggia alla ringhiera di fronte a Gigi D’Alessio e si guarda attorno. C’è da notare il fatto che la cantante non ha dei semplici vestiti addosso. Anna Tatangelo indossa un asciugamano bianco dopo una doccia proprio davanti agli occhi di Gigi D’Alessio. Ulteriore indizio di una ritrovata serenità e complicità con il cantautore.

Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo e il ritrovato amore

Circa un anno fa la notizia della separazione e, un anno dopo, le foto degli abbracci e di momenti spensierati e di nuovo insieme. Scatti continui che dimostrano che tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è tornato l’amore.