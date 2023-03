Trasformare Gigi D’Alessio in un radica chic: questa la missione di Pio e Amedeo nella prima puntata di Felicissima Sera – All Inclusive (Canale Cinque). Il cantante napoletano è naturalmente stato al gioco, venendo inondato di battute. La più ‘cattiva’, però, il duo comico foggiano l’ha riservata alla cantante Madame, finita di recente al centro della cronaca del Bel Paese per un caso di falsa vaccinazione Covid (la vicenda è approdata in sede giudiziaria).

Ma si proceda con ordine. Pronti via, Pio e Amedeo hanno portato in studio un appendiabiti con appesi diversi vestiti in stile ‘radical chic’ da far indossare all’ospite. “Questa è la rella di Francesco De Gregori, però per te si chiama Anna-rella”, ha chiosato Amedeo, riferendosi chiaramente all’ex storica del cantante, Anna Tatangelo. D’Alessio si è fatto una risata. Pio ha continuato a battere sul tasto sentimentale, naturalmente in modo sempre ironico e irriverente: “Ogni sette otto anni cambi le fidanzate, come le macchine…”. “Prometto che non cambierò mai più fidanzata”, la replica dell’artista partenopeo, una sorta di promessa d’amore rivolta a Denise Esposito, la sua attuale compagna (la coppia ha avuto un figlio nel gennaio 2022).

Sempre restando in tema ‘radical chic’, i due vulcanici conduttori hanno invitato l’ospite a darsi un nome d’arte. Ed è a questo punto che è scattata la battuta ‘cattivissima’ su Madame e il caso dei vaccini. “Adesso potresti usare un nome d’arte… Hai visto Madame? Il nome d’arte ti permette anche di fare l’imbroglio sul vaccino e nessuno ti dice niente. Se lo facevi tu? Ti mettevano al 41 bis e noi ti portavamo le arance”, la dichiarazione caustica dei due foggiani. D’Alessio ha sorriso ed ha chiosato un “esatto”.

Infine Pio e Amedeo hanno rivelato di essere stati a casa di Gigi D’Alessio a Roma, una dimora sontuosa e molto grande. Amedeo ha invitato il cantante a raccontare l’aneddoto delle zanzare. L’artista, imbarazzato, ha preferito far proseguire il comico, che ha spiegato che Gigi ha fatto installare un impianto anti zanzare non proprio economico. Prezzo? 18mila euro. “Sai chi me lo ha consigliato?”, ha chiesto D’Alessio, indicando poi con il dito i cosiddetti piani alti di Mediaset. “Berlusconi?”, hanno azzardato i due comici, con Gigi che ha annuito.

Felicissima Sera, Silvia Toffanin in imbarazzo

Prima di Gigi D’Alessio, sotto le grinfie di Pio e Amedeo è finita Silvia Toffanin che ha dovuto fronteggiare una serie di domande sulla vita privata condotta assieme al compagno Pier Silvio Berlusconi.