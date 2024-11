Gigi D’Alessio, 3° laurea per la figlia Ilaria: dedica e la foto con l’ex

Grande soddisfazione per Gigi D’Alessio: sua figlia Ilaria si è laureata per la terza volta. Oggi, giovedì 7 novembre, la secondogenita del cantante napoletano ha celebrato quest’importante traguardo all’Università degli Studi Roma Tre, circondata dalla famiglia e dagli affetti più cari. In un post su Instagram, Ilaria ha raccontato di aver ripreso gli studi durante la pandemia da Covid-19, dopo una laurea ottenuta nel 2017. Nonostante le difficoltà e una gravidanza, è riuscita a raggiungere anche questo obiettivo e non potrebbe esserne più felice. Ecco il messaggio condiviso sui social da Ilaria:

Rimettermi a studiare è stata un’idea maturata durante la pandemia e dato che mi è stato insegnato durante la pandemia e dato che mi è stato insegnato a portare SEMPRE a termine ciò che si inizia, eccoci qui! Un altro traguardo raggiunto. Circondata dall’amore della mia famiglia e questa volta anche da mio figlio e il mio compagno. Vi amo immensamente. Evviva lo studio sempre!

Ilaria D’Alessio ha pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram, cominciando da uno scatto insieme a papà Gigi e a mamma Carmela Barbato. ll cantante napoletano si è riunito con l’ex moglie per festeggiare un momento molto importante nella vita della loro secondogenita. Com’è noto, D’Alessio e Carmela sono stati sposati dal 1986 al 2006 e hanno avuto tre figli: Claudio, 38 anni; Ilaria, 32 anni; e Luca, conosciuto come LDA, di 21 anni.

La loro separazione è stata piuttosto turbolenta, soprattutto perché Gigi iniziò subito una relazione con Anna Tatangelo, finita nel 2020. Con il passare degli anni, però, tra loro sembra essere tornata la serenità, e oggi mantengono un buon rapporto per il bene dei figli. Anche Claudio era presente alla laurea della sorella, mentre non è chiaro se abbiano partecipato Luca e i fratellini più piccoli: Andrea, Francesco e Ginevra, nata pochi mesi fa.

Ilaria ha condiviso anche una tenera foto insieme al compagno Luigi e il figlio Joseluì, venuto alla luce lo scorso maggio. Con la sua nascita, Gigi è diventato nonno per la quarta volta, dopo le tre bambine del primogenito Claudio: Noemi, nata nel 2007; Sofia, nata nel 2022; Giselle, nata nel 2021. Per stare vicino al fidanzato, la giovane si era trasferita in Indonesia, a Bali. Adesso, però, è tornata in Italia, riunendosi con la sua famiglia e portando finalmente il piccolo nel suo Paese.

Infine, Gigi D’Alessio ha condiviso un post sul suo profilo Instagram per omaggiare la figlia, pubblicando una foto in cui le dà un bacio sulla guancia, accompagnata da una dolce dedica: