Gianpaolo di Temptation Island: “La mia ragazza ideale? Barbara d’Urso”

Temptation Island: Gianpaolo Quarta svela il suo tipo ideale di donna dopo la fine della storia con Martina Sebastiani

Gianpaolo Quarta, salentino e orafo per passione, ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island insieme a Martina Sebastiani. All’interno del viaggio dei sentimenti, Martina ha capito che Gianpaolo non è l’uomo che fa per lei, per cui i due sono usciti dal programma da single. Gianpaolo, dopo la scelta di Martina, adesso vicina ad Andrea Dal Corso, ha iniziato a conquistare una fetta di pubblico, lo stesso che pone alcune domande all’ex fidanzato di Temptation Island. “Hai un tipo ideale di ragazza? Sia fisicamente che caratterialmente“ chiedono sulle ig stories di Gianpaolo. “Barbara d’Urso, è lei la Donna perfetta!“ risponde il giovane ragazzo sorprendendo le sue fan. Non è dunque la sua ex Martina e nemmeno la tentatrice Carolina la donna ideale di Gianpaolo.

Gianpaolo di Temptation Island risponde alle domande dei fan e svela: “Mi manca Rita Cardinale”

Ancora un nome però si legge tra le storie dell’ex fidanzato di Martina ed è quello di Rita Cardinale. Anche la Cardinale ha partecipato a Temptation Island ma in veste di tentatrice. La ragazza ha tentato Michael, l’ex fidanzato di Lara Zorzetto. “Quanto mi vuoi bene? E quanto ti manco?” chiede qualcuno a Gianpaolo su Instagram. Lui risponde taggando proprio Rita Cardinale, facendo chiaramente pensare che sia stata lei a porre la domanda: “Manchi tanto“. Rita Cardinale, dopo la fine del programma, ha scritto delle parole di stima e affetto per Gianpaolo.

La dedica di Rita a Gianpaolo

“Tu sei un grande uomo! Forse un eterno peter pan ma con un cuore enorme. Sai amare ed emozionare come pochi. Ricordo tutte quelle volte che avevi gli occhi pieni di lacrime ma che trattenevi con tutta la forza possibile. Ricordo le risate, gli abbracci e porterò tutto sempre con me. Ti stimo per l’uomo che sei e ti auguro tutto l’amore che meriti amico mio!” ha scritto Rita Cardinale all’ex fidanzato di Martina.