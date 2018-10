Gianpaolo Quarta, un gesto di Alessandra Sgolastro è “come un dejavu”

Gianpaolo Quarta e il gesto di Alessandra Sgolastro a Temptation Island Vip: “Come un dejavu”

Gianpaolo Quarta, durante il falò di confronto di Alessandra Sgolastro e Andrea Zenga a Temptation Island Vip, nota un particolare che lo fa tornare indietro nel tempo. In realtà, non è stato l’unico a notare la gaffe della giovane. Scendendo nel dettaglio, Alessandra ha dimenticato il giorno del compleanno di Andrea. La Sgolastro ha fatto gli auguri al ragazzo durante il falò. Ma Zenga ha fatto prontamente notare la gaffe della giovane, sottolineando che il suo compleanno era in realtà il giorno prima. Ed ecco che sul web sono tanti i telespettatori che non hanno potuto fare a meno di fare il confronto con la gaffe di Martina Sebastiani. Ricordiamo che durante il falò di confronto con Gianpaolo Quarta, chiamò quest’ultimo Andrea, ovvero come il tentatore Dal Corso. Questa gaffe fece immediatamente il giro del web e aveva non poco infastidito Gianpaolo, il quale si alzò dal tronco e lasciò subito il falò di confronto. Ora l’ex di Martina si ritrova a fare ironia proprio su questo particolare.

Gianpaolo Quarta, la gaffe di Alessandra Sgolastro lo riporta al suo falò di confronto con Martina Sebastiani

“Tieni duro Andrea Zenga. Come un dejavu, menomale che il nome è lo stesso”. Così, Gianpaolo fa ironia su Instagram durante il falò di confronto di Andrea e Alessandra. Per il giovane è stato come tornare indietro nel tempo, vista la gaffe. Ma Gianpaolo ci tiene anche a sottolineare che per fortuna la Sgolastro non avrebbe potuto sbagliare con i nomi, proprio come aveva fatto invece Martina. Infatti, sia il tentatore che il suo storico fidanzato si chiamano Andrea. Pertanto, Alessandra non avrebbe rischiato di fare alcuna gaffe su questo punto, secondo Gianpaolo. Nonostante ciò, la Sgolastro finisce nel mirino del pubblico per l’errore riguardante il giorno del compleanno. A detta di molti, Alessandra dopo due anni e mezzo di relazione avrebbe dovuto ricordare questo particolare.

Alessandra Sgolastro dopo Temptation Island Vip finisce nella bufera

Alessandra è finita completamente nel mirino del pubblico. La Sgolastro, durante il falò di confronto, è finita in una bufera. A difenderla, questa mattina, ci ha pensato Simona Ventura a Mattino 5. La conduttrice spiega i motivi per cui la giovane ha tenuto questo tipo di comportamento.