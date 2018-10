Alessandra di Temptation Island Vip nella bufera: la Ventura la difende

Alessandra di Temptation Island Vip nel mirino del pubblico: Simona Ventura prende le sue difese

Dopo l’ultima puntata di Temptation Island Vip, Alessandra Sgolastra è finita inevitabilmente nella bufera. I telespettatori non hanno per nulla apprezzato la scelta della giovane di pregare il suo ormai ex fidanzato Andrea Zenga a uscire con lei dal reality. Il giovane ha deciso di lasciare il programma da single. Il comportamento di Alessandra, tenuto nel villaggio delle fidanzate, non è stato per nulla apprezzato da Zenga. In particolare, durante il falò di confronto, il ragazzo ha rivelato di non riuscire più a fidarsi della Sgolastro dopo quanto visto negli ultimi giorni. Alessandra si è avvicinata molto al tentatore Andrea Cerioli durante questa esperienza. I due si sono talmente legati agli occhi del pubblico che i telespettatori sembravano convinti che sarebbero usciti insieme dal reality. La Sgolastro, invece, ha sorpreso tutti esprimendo la sua voglia di tornare tra le braccia di Zenga. Ora a Mattino 5 tutti gli ospiti rivelano di non aver apprezzato il comportamento di Alessandra.

Alessandra Sgolastro dopo Temptation Island Vip finisce nella bufera

A Mattino 5 Turchese, Floriana e Marco Ferri sono sicuri del fatto che Andrea Zenga abbia fatto bene a chiudere con Alessandra. I tre non riescono a comprendere il comportamento della Sgolastro durante il falò di confronto. Pochi si sarebbero aspettati di vederla pregare in lacrime il fidanzato a tornare insieme. Più volte la giovane ha affermato all’ormai ex fidanzato di non aver provato nulla di speciale per il Cerioli. Eppure per il pubblico sembrava fosse nata una storia d’amore tra loro. Ed ecco che Simona Ventura a Mattino 5 prende le difese di Alessandra. La conduttrice ricorda che la Sgolastro è molto giovane e che ha trascorso ben due anni e mezzo a fianco di Zenga. Dunque, comprende bene i motivi per cui abbia cercato di riconquistare lo storico fidanzato.

Simona Ventura difende Alessandra Sgolastro dopo Temptation Island Vip

Ma gli ospiti in studio continuano a essere convinti della loro idea. La Ventura ricorda che quella di Andrea e Alessandra non era già una relazione felice, ancora prima del programma. Per tale motivo, la Sgolastro avrebbe trovato conforto in Cerioli, con cui si sarebbe sentita più libera. Simona è convinta del fatto che Alessandra, stando vicina al tentatore, abbia capito ciò di cui lei stessa ha bisogno. Nonostante ciò, la conduttrice sottolinea che è comunque una ragazza molto giovane e insicura. Pertanto, avrebbe cercato di uscire dal reality con il suo storico fidanzato.