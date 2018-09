Gianpaolo e Martina di nuovo insieme dopo Temptation? Quarta si svela

Temptation Island, Gianpaolo torna insieme a Martina? La verità di Quarta

Gianpaolo Quarta di Temptation Island è stato ospite in radio da Giada Di Miceli a Non Succedere Più. L’ex concorrente del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia è tornato a parlare della sua esperienza televisiva. Il giovane ha rivelato alcuni particolari e nuovi dettagli sulla fine della storia d’amore con Martina Sebastiani. Ad oggi i due continuano a sentirsi, ma solo per alcune cose private che ancora devono risolvere. Non dimentichiamoci infatti che sono stati insieme per ben cinque anni e convivevano da diverso tempo nella casa dei genitori di lui. La conduttrice della trasmissione radiofonica ha chiesto a Quarta se sia ancora innamorato della sua ex e lui risposto con un secco no. Nonostante ciò, il siciliano non prova alcun tipo di rancore o rabbia nei confronti della Sebastiani.

Gianpaolo non torna insieme a Martina dopo Temptation Island: la verità di Quarta

Gianpaolo non ha alcuna intenzione di tornare insieme a Martina. Al momento, il ragazzo definisce la sua storia d’amore con la Sebastiani acqua passata. Riguardo invece al flirt con il single Andrea Del Corso, Quarta ha le idee molto chiare. “Sicuramente a lei piaceva veramente Andrea. Lui non lo conosco, quindi non ti posso dare la certezza che sia così. A prescindere dal fatto che ti possa piacere o meno una ragazza, il suo ruolo è quello lì.” Come Lidia Vella, anche l’ex di Temptation Island è convinto che a Andrew piaccia molto l’idea del trono. “Certo che è uno dei suoi obiettivi, chi non vorrebbe il trono?!”

Temptation Island, Gianpaolo dopo Martina: Quarta pronto a voltare pagina

Quarta è pronto a voltare finalmente pagina e trovare altrove l’altra metà della mela. Al momento, non ha nessuno in testa, neanche la tentatrice con cui ha trascorso la maggior parte del suo tempo all’interno del villaggio di Temptation. Ad oggi, pensa a sé stesso e al suo bene.