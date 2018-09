Uomini e Donne anticipazioni, Andrew sul trono? Parla Lidia Vella

Anticipazioni Uomini e Donne, Andrea Del Corso tronista? Lidia Vella si svela

Lidia Vella nuovamente protagonista della nuova puntata del programma radiofonico Non Succederà Più condotto da Giada Di Miceli. L’ex concorrente del Grande Fratello è tornata a dare un personalissimo parere sull’ultimissima edizione di Temptation Island andata in onda questa estate. In particolar modo, la giovane donna ha parlato del triangolo amoroso composto da Martina Sebastiani, Gianpaolo Quarta e Andrew. Nel corso della prima puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico, Maria De Filippi ha parlato del trono che è stato proposto al tentatore del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. A tal riguardo, l’ex fidanzata di Alessandro Calabrese ha dichiarato che molto probabilmente a Gennaio potremmo ritrovarci Del Corso seduto sul trono. Nonostante questa eventualità, la Vella crede che il giovane sia un ragazzo un po’ noioso e per questo non così tanto interessante da vederlo addirittura divenire tronista.

Parlando del flirt nato all’interno del villaggio tra Martina e Del Corso, Lidia non pare prendere le parti di nessuno, neanche quelle di Gianpaolo Quarta. Per la siciliana, la Sebastiani ha fatto bene a troncare la relazione con il suo ormai ex fidanzato. “Se ti rendi conto di non provare più niente per una persona, sicuramente è meglio che portare avanti una storia.” Nonostante ciò, Lidia non ha assolutamente gradito il bacio tra la donna e il tentatore. “Il bacio se lo sarebbe potuto risparmiare, io lo considero un tradimento. Però non lo so.”

Temptation Island, Lidia Vella: le parole su Andrew, Martina e Gianpaolo

Tra i due, la sorella di Jessica Vella crede che tra Martina e Andrew sia lei quella più infatuata. “Secondo me Andrea ha scelto di frequentare lei al di fuori di Temptation Island solo per una questione di coerenza. Io tutta questa passione non l’ho vista da parte di lui.” E alla fine, secondo Lidia la vera vittima di questa storia è Quarta. Nonostante ciò, la donna ha avuto una nota a sfavore anche contro il bellissimo ragazzo. “Secondo me Gianpaolo non ha fatto niente con nessuna tentatrice perché nessuna ci è stata.”