Gianpaolo di Temptation Island: una frecciatina per Martina?

Temptation Island, l’ironia di Gianpaolo: frecciatina per l’ex fidanzata Martina?

Gianpaolo Quarta e Martina Sebastiani non sono più una coppia dopo essere usciti da soli dal programma tv Temptation Island. Martina è sempre più vicina ad Andrew, il single conosciuto proprio sull’isola delle tentazioni. Tra i due sembra essere iniziata una vera e propria relazione, con tanto di bacio documentato sul profilo Instagram della donna. Gianpaolo, invece, ogni tanto vede ancora Carolina, anch’essa una single che ha partecipato a Temptation Island, dove i due hanno legato. Sul web sta spopolando una foto pubblicata proprio da Gianpaolo che sta guadagnando mi piace e commenti. Uno scatto che dimostra tutta l’ironia del giovane ragazzo ma anche una possibile frecciatina alla sua ex fidanzata Martina.

La foto di Gianpaolo di Temptation Island che bacia una patata diventa virale

“L’amore può essere incondizionato, non corrisposto o infinito. Dopo tutto credo ancora nell’Amore“ ha scritto Gianpaolo su Instagram. A questa didascalia è accompagnata una foto che sta facendo il giro del web. Lo scatto vede protagonista Gianpaolo mentre sta baciando una patata. La foto, oltre che essere interpretata come ironica, potrebbe essere interpretata come una possibile frecciatina a Martina, la sua ex ragazza. Ricordiamo che durante l’ultimo falò di confronto tra i due, Gianpaolo ha consegnato a Martina un biglietto su cui era scritta la frase: “Patata, vuoi sposarmi?”. Il post, comunque, è stato molto apprezzato dai fan di Gianpaolo e non solo.

Martina e Andrew stanno insieme? Gianpaolo cerca Carolina

Mentre pare sempre più ufficiale la relazione tra Martina e Andrea Dal Corso, meglio conosciuto dal pubblico come Andrew, Gianpaolo cerca la single Carolina. Il giovane ha, infatti, fatto un chiaro invito alla single conosciuta sull’isola delle tentazioni. Tutto ciò lascia chiaramente pensare che l’ex fidanzato di Martina abbia voglia di approfondire la conoscenza della ragazza anche al di fuori del programma condotto da Filippo Bisciglia.