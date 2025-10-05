Gianni Sperti tra droga e corna: “Parlo io, così seppi di Barale e Raz Degan”

Rivelazioni inedite di Gianni Sperti a Verissimo dove, ormai, è di casa. Chi si aspettava un’intervista noiosa, si è dovuto ricredere. Soprattutto nella seconda parte della chiacchierata con Silvia Toffanin, il danzatore e opinionista di Uomini e Donne ha fatto delle dichiarazioni alquanto curiose. Ha raccontato, per la prima volta, di aver fatto uso di droga in passato e, sempre per la prima volta, ha confermato di essere stato tradito da Paola Barale durante il matrimonio.

Verissimo, Gianni Sperti: “Io cornuto, come ho saputo di Paola Barale e Raz Degan”

Silvia Toffanin, a un certo punto della conversazione, ha cominciato a investigare per l’ennesima volta sulle cause relative alla fine delle nozze di Sperti e Barale, ricordando al danzatore che in tempi non sospetti Raz Degan avrebbe riferito di aver cominciato a vedersi con la showgirl di Fossano prima che il matrimonio naufragasse.

“Tradimenti? L’ha detto lui (Raz Degan, ndr)? Io ho sempre evitato di rispondere a questa domanda. Ma dopo venti anni, ormai, la questione è andata in prescrizione e poi l’ha detto lui. Quindi ora ti rispondo e ti dico di sì, sono cornuto”. Così Sperti a Verissimo. “E quando hai saputo che eri cornuto?”, la domanda secca e spontanea di Toffanin. L’opinionista di Uomini e Donne è scoppiato a ridere, spiegando che ha deciso di raccontare tutto ora in quanto ormai la vicenda è stata superata.

“Diciamo che ho saputo portare con dignità le corna, e questo un fatto – ha dichiarato Sperti -. Io avevo capito che ci fosse qualcosa (tra Degan e Barale, ndr). Ma quando ho chiesto (all’allora moglie Barale, ndr), non mi è stata data la risposta vera e poi l’ho saputo dai giornali. Ci sono rimasto di mer*a. Comunque è successo a lei, ma poteva succedere a chiunque, anche a me. Io ero in Italia, sapevo che era in viaggio con amici e poi sono apparse le copertine di loro due. Così lo ho saputo”.

Gianni Sperti, il periodo buio segnato dalla droga

A Verissimo Sperti ha anche raccontato per la prima volta di aver fatto uso di sostanze stupefacenti nel periodo buio vissuto subito dopo la fine del matrimonio. Iniziò a far uso di droga e a frequentare compagnie poco raccomandabili. “Ho toccato il fondo in quel periodo. Non mi piacevo più, per fortuna è durato poco. Poi in un tunnel così non sono più piombato”, ha specificato il danzatore, aggiungendo che al suo fianco ha sempre potuto contare sull’amata sorella.

Sperti è tornato single a maggio

Il volto di UeD ha rivelato che nei mesi scorsi, dopo anni, si è ri-innamorato. Purtroppo la love story è durata solamente sei mesi. “Un record per me. Poi ho provato a risalire sul treno, ma ho capito che la storia era finita”, ha narrato. “Ma questa storia mi ha aperto il cuore. Sono dieci anni che sono solo. Certo in questi anni sono uscito con altre persone, ma mai con un sentimento così forte da progettare un futuro. Se ci fossimo visti a fine maggio ero uno straccio. Chi mi è stato vicino? A parte lo psicanalista, gli amici e ovviamente mia sorella”, ha concluso Sperti.