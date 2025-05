Raz Degan, rivelazioni su Sperti: la reazione perfetta di Paola Barale

Paola Barale ha tradito Gianni Sperti con Raz Degan? La domanda è tornata di moda dopo l’intervista del modello e attore israeliano a Belve. Rispondendo alle domande di Francesca Fagnani, Degan pare aver voluto lasciare intendere che la sua storica ex compagna abbia iniziato a frequentarlo quando il matrimonio con il ballerino non era ancora del tutto naufragato. Le dichiarazioni sulla questione da parte di Raz sono giunte dopo che la Fagnani ha cercato di metterlo alle strette sul tema legato alle corna sentimentali. E come ha reagito Paola a tutto il baccano venutosi a creare? Con un post Instagram alquanto azzeccato, per non dire ‘perfetto’.

Rapido riassunto della situazione. Nel 1995 Paola Barale incontra Gianni Sperti. I due convolano a nozze tre anni più tardi e divorziano più o meno nel periodo in cui la showgirl conosce Raz Degan. Quel più o meno fa la differenza. Il matrimonio si era già concluso oppure no? Barale e l’israeliano cominciano a fare coppia nel 2002. Rimarranno insieme 14 anni. La rottura non è stata soft, con Paola che ha più volte attaccato l’ex. Si arriva all’intervista di Belve.

“Se siamo durati 14 anni è perché c’era qualcosa di profondo”, ha sottolineato l’israeliano. Fagnani ha subito messo pepe alla conversazione con una domanda affilatissima, ricordando al suo ospite che cosa ha detto la sua ex: “Paola disse qua che un uomo che si definisce libero e poi tradisce, è uno sfigato”. Sentendosi probabilmente messo alle strette, Raz ha controbattuto tirando in ballo Gianni Sperti.

“Ma scusa, era sposata prima di conoscermi, no? Come definisci lei?”. “Ma scusi? – la controreplica immediata della padrona di casa di Belve – avete sempre detto che vi siete messi insieme dopo che era finita. Come ha fatto a rapirla a Sperti?”. “Non lo so, non voglio entrare in questa storia ma nessuno è perfetto”, ha chiosato Degan, cambiando rapidamente discorso. Insomma, sembra piuttosto chiaro che l’attore abbia voluto difendersi passando al contrattacco.

E la Barale? Come ha reagito? Nelle scorse ore ha concesso un’intervista a Novella2000. Con il magazine ha parlato soprattutto dello spettacolo teatrale in cui sta recitando, vale a dire “Tris di Cuori”. Nessuna parola su Raz Degan, ma a colpire è che sul suo profilo Instagram ha fatto campeggiare la pagina della rivista in cui si legge una sua dichiarazione scritta a caratteri cubitali: “Amare due uomini? Mai accontentarsi”. Difficile che tale gesto sia una coincidenza. Viene anzi da pensare che la Barale abbia voluto ‘battere un colpo’ in merito alle dichiarazioni di Degan a Belve. Un colpo che ha un sapore ironico.