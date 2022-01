Gianni Sperti pizzica, Tina parla delle sue zone intime: battuta al vetriolo

Scambio di battute tra i due opinionisti in forza a Uomini e Donne: Sperti stuzzica, Tina risponde per le rime

Gianni Sperti e Tina Cipollari, nonostante Uomini e Donne sia sospeso fino a lunedì 10 gennaio, danno spettacolo, spostando i loro siparietti dallo studio del programma di Canale Cinque ai social. L’ex marito di Paola Barale, lungo la mattinata dell’Epifania, ha scritto un messaggio ironico alla collega, che, di tutta risposta, con il suo consueto stile ultrà schietto, ha rifilato una replica tanto simpatica quanto pungente al 48enne tarantino. Lo scambio di battute è avvenuto in privato, nella chat personale WhatsApp dei due opinionisti di UeD. Poi Sperti ha provveduto a rendere pubblica la conversazione, tramite una Stories Instagram.

“Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana”. Così Gianni su WhatsApp all’amica Cipollari. Come ha preso Tina la punzecchiatura del pugliese? Naturalmente a modo suo. Dalla serie: vuoi la guerra? Che guerra sia, senza esclusioni di colpi.

Se Sperti è stato ironico, la vulcanica opinionista è stata caustica, sarcastica, prendendo di mira le zone intime del collega: “Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile. Guarda che sono passata anche da te, nella calza troverai dieci chili di ovatta per riempirti le mutande tutto l’anno, visto che la natura è stata poco generosa con te. Beccati questa”.

Gianni Sperti e Tina Cipollari, un rapporto che va oltre le telecamere

Gianni e Tina, dopo anni trascorsi fianco a fianco nello studio di Uomini e Donne, hanno stretto un legame che va oltre il set televisivo. I due si sentono in amicizia anche privatamente, stimandosi e volendosi bene reciprocamente. Una cosa non scontata nel mondo del piccolo schermo. In tal senso, cade a fagiolo la testimonianza recente di Bruno Barbieri, storico giudice di MasterChef.

Il cuoco, intervistato dal magazine Oggi, ha confidato che al di fuori del programma targato Sky ha avuto zero rapporti con gli altri giudici, eccezion fatta per Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, con i quali coltiva un legame anche in privato. Barbieri ha sottolineato che non ha avuto alcuno screzio con coloro con i quali non ha costruito un rapporto. Semplicemente ognuno va per la sua strada quando si spengono i riflettori.

Barbieri ha anche lanciato una chicca suggestiva, dicendosi più che disponibile a prendere parte a un cinepanettone da confezionare con l’amico Cannavacciuolo. Chissà se qualche produttore cinematografico rifletterà sulla sua idea e cercherà di darle concretezza.