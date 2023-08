Gianni Sperti: “Non so se sono confermato a UeD, la situazione”

In pausa da Uomini e Donne, Gianni Sperti si sta godendo l’estate tra relax e avventura. L’ex ballerino ha deciso di trascorrere le vacanze in Vietnam, in solitaria. L’uomo, infatti, è single e ha confessato di stare molto bene con se stesso. Un soggiorno quello nello Stato del sud-est asiatico che ha definito come un “viaggio spirituale” più che una semplice vacanza. Durante questo periodo, Gianni sta ricaricando le energie per il suo probabile ritorno in televisione. Ebbene sì, probabile perché, con le nuove direttive date da Pier Silvio Berlusconi, nulla pare essere certo ormai in Mediaset. A tal proposito, l’opinionista del dating show di Canale 5 ha detto la sua in un’intervista a Novella 2000.

Negli ultimi mesi, infatti, sono molti i cambiamenti attuati dall’amministratore delegato Berlusconi nell’azienda. Prima di tutto, ha attuato una sorta di pulizia trash dal Grande Fratello, ridimensionando il cast e facendo approdare come opinionista unica Cesara Buonamici. Dopodiché, ha fatto fuori la veterana Barbara d’Urso, chiamando la giornalista Myrta Merlino per condurre Pomeriggio Cinque al suo posto. Vedendo queste mosse, in tanti hanno iniziato ad allarmarsi per il futuro di Uomini e Donne. Si è discusso molto del futuro di Tina Cipollari nel programma, nota per il suo essere sempre sopra le righe. Tuttavia, l’opinionista avrebbe riconfermato senza alcun timore il suo ritorno. D’altro canto, invece, è assicurata la presenza di Gianni Sperti nella trasmissione? Ecco cosa ha detto a riguardo l’ex ballerino:

Io sono rimasto all’ultima puntata, quando Tina ha chiesto a Maria De Filippi sfacciatamente se fossimo riconfermati. Questo ha dato un barlume di speranza. Ma se le cose sono cambiate in questi giorni non posso saperlo.

In effetti, durante l’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda a maggio, Maria aveva risposto alla domanda diretta della Cipollari assicurando la riconferma di entrambi gli opinionisti per la prossima edizione del programma. Tuttavia, considerando le ultime vicissitudini, Gianni ha dichiarato di non mettere la mano sul fuoco sulla cosa, destando qualche dubbio sulla sua presenza nella trasmissione. Nel caso l’opinionista non dovesse fare più ritorno nello show, ci sarebbe un grande dispiacere da parte sua. Uomini e Donne, per lui, ormai, non è un semplice lavoro, ma quasi come una seconda casa:

Sono anni che ne faccio parte e sono molto legato sia a Maria De Filippi, una delle donne più speciali che abbia mai incontrato nella mia vita, che a tutto lo staff. Però non mi sorprenderebbe se le cose andassero male. Una personalità molto importante del mondo della tv mi disse: “Gianni ricordati che siamo tutti utili, ma non indispensabili”. Per cui bisogna accettare tutto ciò che il destino ci riserva. Sono una persona matura e coerente. Mi godo il presente. Poi chissà…

Ad ogni modo, qualora Sperti non dovesse più tornare a vestire i panni di opinionista, rimarrebbe comunque nello staff di Maria De Filippi, alla quale deve tanto nella sua carriera. Insomma, non resta che attendere il prossimo settembre per scoprire quale sarà il futuro di Gianni nel dating show di Canale 5, programma nel quale lavoro da quasi due decenni.