Gianni Sperti in Egitto: la vacanza parte male, frecciata a Gemma Galgani

Poche ore fa Gianni Sperti è sbarcato in Egitto per passare un po’ di tempo in sano relax dopo la lunga stagione di registrazioni di Uomini e Donne terminata ormai da più di qualche giorno.

Il racconto di questa nuova avventura in giro per il mondo, come sempre, Gianni Sperti ce lo sta regalando via Instagram Stories, dove ha già iniziato a caricare svariati contenuti e anche più di qualche succoso e divertente aneddoto.

La vacanza in Egitto inizia male per Gianni Sperti: primo imprevisto già in aeroporto

Non appena sbarcato in terra egiziana, l’opinionista di punta di Uomini e Donne si è ritrovato a dover gestire un inconveniente non da poco. Come molti altri turisti in questo periodo, al vip sono state perse le valigie subito dopo l’arrivo.

La perdita del bagaglio ha costretto Gianni Sperti ad organizzarsi di conseguenza: via Instagram ha raccontato di aver passato i primissimi giorni in giro (5, per essere precisi) senza niente. La soluzione è arrivata solo dopo molta insistenza. Dopo essersi impegnato per giorni fra e-mail e telefonate per capire dove fosse finito il suo bagaglio, Sperti si è reso conto che la cosa migliore da fare sarebbe stata recarsi direttamente in aeroporto.

Una volta arrivato sul posto, Sperti si è impuntato e ha chiesto di avere accesso alla zona dello smistamento bagagli. Dopo una lunga ricerca, finalmente, una bella notizia: “Ho cercato e alla fine ce l’ho fatta, l’ho trovato!” ha commentato l’opinionista, pronto ad iniziare ufficialmente la sua vacanza, che già ci ha regalato altre soddisfazioni.

Gianni Sperti: nuova frecciatina a Gemma Galgani

Ovviamente, essendo in Egitto, era ovvio che fra le prime destinazioni che Sperti avrebbe visitato ci sarebbe stato anche il Museo nazionale della Civiltà egiziana della capitale, Il Cairo.

Qui, fra un’opera d’arte e l’altra, Gianni Sperti ha raccontato di aver fatto un incontro, come dire, “bizzarro”. Via Instagram Stories, l’opinionista di Uomini e Donne ha infatti rivelato di essersi trovato di fronte ad una mummia egizia “dalle sembianze” di Gemma Galgani. Qui sotto potete recuperare la frecciatina alla “Dama” per eccellenza del programma di Maria De Filippi.