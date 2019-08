Gianni Sperti in costume e tatuaggio sulla gamba: il ritorno in Italia

Uomini e Donne news, Gianni Sperti ha lasciato l’India con la tristezza nel cuore: un viaggio che gli ha cambiato la vita

Gianni Sperti è ritornato in Italia dopo un viaggio in India che gli ha cambiato la vita: non dimenticherà i posti visitati, le tradizioni, il cibo e quel modo di vivere per niente occidentale. Vorrebbe tornare presto in India, anche se l’Italia sarà sempre la sua casa. E alla fine del viaggio ha provato una forte mancanza, come ha fatto sapere con l’ultimo post scritto su Instagram. Ha pubblicato anche una foto in costume che dimostra quanto gli allenamenti in palestra gli abbiano fatto bene: i muscoli non gli mancano, la tonicità nemmeno. Più passa il tempo e più il suo fisico migliora, gli hanno fatto notare i suoi follower.

Foto in costume da bagno di Gianni Sperti e tatuaggio sulla gamba

Qualcuno gli ha chiesto anche del tatuaggio sulla gamba: con solo degli slip da mare, si nota bene il tribale che ha dipinto sul suo corpo. Il suo significato? Probabilmente top-secret, considerato che l’opinionosta di Uomini e Donne ha detto semplicemente che lo ha fatto a maggio. A proposito di U&D: mica vi siete persi il suo intervento nella querelle fra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia?

Il ritorno in Italia di Gianni Sperti: carico per la nuova stagione di Uomini e Donne!

Ora Gianni Sperti si trova a Marina di Lizzano e ha scritto: “Back home. Ho voglia di visitare il mondo, ma il mio cuore è italiano”. Recentemente invece ha pubblicato questo: “Ho imparato a mettere la pashmina in testa e, per tutta la vacanza, invece del cappellino, avevo questo comodissimo copricapo. Ora sono in Italia e continuo a usare il turbante indiamo”.