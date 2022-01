Gianni Sperti e Raz Degan: le reazioni all’intervista di fuoco di Paola Barale

Nello studio di Verissimo, la showgirl di Fossano ha avuto parole durissime nei confronti degli ex: ecco come hanno reagito

Paola Barale, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo nel corso della puntata in onda domenica 9 gennaio 2022, ha rilasciato dichiarazioni di fuoco nei confronti dei suoi due ex storici, Gianni Sperti e Raz Degan. La showgirl 54enne di Fossano ha sottolineato in più passaggi che entrambi gli uomini sono stati sleali con lei, sostenendo che non abbiano mai avuto il coraggio di mostrarsi nella relazione per quello che erano veramente. Un verdetto frutto di un ragionamento pensato a bocce ferme e lungo anni. Parole tanto dosate quanto affilate quelle pronunciate dall’ex volto di Buona Domenica. La Toffanin, a un certo punto della chiacchierata, ha persino chiosato uno stupito “sconvolgente”, riferendosi a quanto udito. E Gianni e Raz? Come hanno preso le esternazioni della Barale?

L’opinionista in forza a Uomini e Donne, che è stato sposato con la 54enne dal 1998 al 2002, dopo l’ospitata dell’ex a Verissimo ha fatto campeggiare tra le sue Stories Instagram una frase del ballerino e coreografo russo naturalizzato austriaco Rudolf Nureyev: “L’amicizia, come l’amore, richiede quasi altrettanta arte di una figura di danza ben riuscita. Ci vuole molto slancio e molto controllo, molti scambi di parole e moltissimi silenzi. Soprattutto molto rispetto”. Questa la massima scelta da Sperti. Nessuna menzione a Paola, ma tutto fa pensare che la scelta di postare le parole di Nureyev sia propria stata fatta in risposta alla showgirl.

Anche perché coincidenza vuole che l’intervista della Barale abbia proprio toccato i temi dell’amore e dell’amicizia. Nella fattispecie la 54enne ha dichiarato che non è nemmeno rimasta amica dei suoi ex, considerandoli oggi solo dei “conoscenti” che l’hanno delusa e ferita profondamente. Evidentemente Sperti, parlando tra le sue Stories Instagram di “molto rispetto”, ha voluto far intendere di non essere per niente d’accordo con la versione udita a Verissimo.

E Raz Degan? Come ha reagito agli attacchi ricevuti? Con un assordante silenzio, come era più che prevedibile. Il modello israeliano da sempre rifugge il gossip ed è arcinoto che non ama che vengano messe in piazza le sue faccende private. Quasi certamente non replicherà pubblicamente all’ex. Certo è che l’intervista che Paola Barale ha concesso a Silvia Toffanin non gli avrà fatto piacere. D’altra parte a chi piace essere dipinto come una persona sleale, non coraggiosa e finta?