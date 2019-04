Gianni Sperti: la romantica foto dei genitori emoziona i fan e conquista Valeria Marini

Gianni Sperti ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una vecchia foto dei suoi genitori che li ritrae in quello che sembra proprio il giorno del loro matrimonio, avvenuto il 10 aprile del 1969. Lo storico opinionista di Uomini e Donne ha voluto condividere con i suoi followers un momento importante della sua vita familiare. Un tenero omaggio agli amati genitori per il loro cinquantesimo anniversario insieme che ha conquistato e fatto emozionare i suoi numerosi ammiratori e che è riuscito a catturare anche l’attenzione dell’ex tronista Sabrina Ghio e dell’amica e collega Valeria Marini, che attraverso il social fotografico gli ha fatto giungere, con il suo inimitabile stile, i suoi più sinceri auguri per le nozze d’oro di mamma e papà.

Gianni Sperti Instagram, la dedica ai genitori per le nozze d’oro: “50 anni d’amore”

Siamo tutti abituati a vedere Gianni Sperti nel suo irriverente ruolo accanto al tornado Tina Cipollari. Questa volta il protagonista del daiting show di Canale 5 si mostra in una versione diversa e alquanto tenera, da figlio. Ecco cosa ha scritto ai suoi genitori nel giorno del cinquantesimo anniversario di matrimonio: “Il 10 Aprile del 1969 vi siete uniti in matrimonio promettendovi di amarvi per sempre. Oggi festeggiate i vostri 50 anni di amore e la cosa più commovente è che vi amate come il primo giorno… forse un po’ di più!”. E poi da affezionato figlio, aggiunge: “Vi voglio bene mamma e papà, buon 50° anniversario di matrimonio”. (continua dopo la foto)

Gli Auguri di Valeria Marini ai genitori di Gianni Sperti

Il bellissimo scatto in bianco e nero ha colpito molto i follower di Gianni Sperti che hanno scritto vari commetti affettuosi per lui e i suoi genitori. Tra questi anche Valeria Marini, che nel suo inimitabile stile ha scritto all’amico e collega: “Auguri stellari per le nozze dei tuoi genitori stellari come te”. I genitori di Gianni vivono in Puglia e l’ex marito di Paola Barale, appena libero dai suoi impegni televisivi, li raggiunge sempre. In questo giorno speciale non ha fatto di certo mancare il suo caloroso affetto anche sui social.