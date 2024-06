Gianni Sperti, arrivo da star in elicottero: chi l’elogia e chi lo critica

Un video di Gianni Sperti che scende da un elicottero per recarsi in una discoteca ha scatenato nelle ultime ore una serie di reazioni contrastanti da parte del popolo del web. Il noto opinionista di Uomini E Donne è stato difatti elogiato dai suoi fan ma anche aspramente criticato dagli hater. Scopriamo meglio nel dettaglio perché le immagini che lo vedono protagonista hanno fatto tanto parlare.

Nelle ultime ore è diventato virale un video di Gianni Sperti che fa il suo arrivo in una discoteca a bordo di un elicottero. Il fatto risale a qualche giorno fa ma soltanto adesso se ne sta parlando particolarmente. L’opinionista di Uomini E Donne doveva recarsi ad un evento e ha deciso di farlo in grande stile. L’accoglienza da parte dei presenti è stata calorosa, tuttavia non è mancato chi ha criticato aspramente Sperti per il suo gesto considerato esibizionista.

Gianni si è presentato nella nota discoteca accompagnato da alcuni membri della sicurezza e vestito come un divo di Hollywood: pantaloni neri, gilet beige ed occhiali da sole. In molti hanno avvicinato l’opinionista del dating show di Canale 5 per salutarlo, poi Sperti è entrato all’interno del locale. L’accaduto ha generato pareri decisamente contrastanti. Numerosi utenti hanno difatti commentato il suo arrivo in elicottero sui social. C’è chi l’ha elogiato e chi, invece, non ha apprezzato la sua decisione e lo ha di conseguenza aspramente criticato. Qualcuno ha considerato il suo gesto troppo sopra le righe e fuori luogo. Addirittura qualche utente ha pensato che fosse tutto uno scherzo!

Qui di seguito riportiamo alcuni dei commenti negativi comparsi sui social in merito al suo arrivo in elicottero:

Gianni Sperti, almeno per il momento, ha deciso di non rispondere ai commenti degli hater. L’opinionista di Uomini E Donne ha difatti semplicemente ringraziato il locale per l’accoglienza ricevuta e gli organizzatori della serata, senza fare dichiarazioni in merito alla polemica scatenata. Chissà, però, se nelle prossime ore Gianni spenderà qualche parola per rispondere a chi l’ha aspramente criticato per placare un po’ gli animi!