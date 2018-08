Gianni Sperti: amore? Invecchiato e acido? Pensione? Le risposte del ballerino

Gianni Sperti come sta? L’ex marito di Paola Barale è da poco tornato in Italia dopo delle lunghe e invidiabili vacanze estive. Presto lo rivedremo al solito posto, cioè nelle vesti di opinionista a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ma lui come sta? Si è inacidito con gli anni? Ha perso qualche colpo? Si è addirittura imbruttito? Tutte domande e appunti che alcuni suoi fan di Instagram gli hanno recapitato. E Gianni, con l’aplomb che lo contraddistingue, ha risposto alle punzecchiature. A proposito: non ci sono stati solo ‘pruriti’. A onor del vero, infatti, Sperti continua a essere amato e seguito, e i complimenti dei suoi follower si sprecano. Tra l’altro: l’amore?

L’ex marito di Paola Barale in forma: repliche, ironia e consueto aplomb

“L’amore non bisogna implorarlo e nemmeno esigerlo”, scrive l’opinionista nell’ultimo post su Instagram, citando lo scrittore Hermann Hesse. Poi aggiunge: “L’amore deve avere la forza di attingere la certezza in se stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà.” Sotto al messaggio i follower si sono scatenati: applausi e complimenti a cui hanno fatto da contraltare punzecchiature e pruriti. “Sei diventato brutto“, ha scritto qualcuno. “Grazie per avermelo detto. Carinerie….”, ha replicato ironico Gianni. Qualcun’altro ha suggerito la pensione visto che sarebbe diventato acido e insopportabile. “Tu sarai più giovane ma per quanto riguarda l’acidità non sei da meno”, ha risposto, dando una seconda lezione di aplomb.

Io gay o etero? Nilufar? Sara e Luigi? Chi vedremo sul prossimo trono? L’opinionista di Uomini e Donne risponde a tutto

Insomma, Gianni, a ragione, non si sente né pronto per la pensione né acido. E a proposito di risposte social, in questo periodo, è molto attivo sul web. Negli scorsi giorni si è infatti confidato con i suoi fan, trattando diversi temi, sia personali, sia relativi al programma Uomini e Donne. E nel farlo non si è sottratto a nulla, nemmeno ai temi più spinosi e controversi (io gay o etero? Nilufar? Sara e Luigi? Chi vedremo sul prossimo trono? Qui tutte le risposte).