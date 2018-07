Gianni Sperti risponde: io gay? Nilufar? Sara e Luigi? Prossimo trono?

Gianni Sperti : io gay o etero? Nilufar? Sara e Luigi? Chi vedremo sul prossimo trono? L’opinionista di Uomini e Donne risponde a tutto

Instagram ribolle di domande e risposte nelle ultime ore. Gianni Sperti, celebre opinionista senza peli sulla lingua di Uomini e Donne, poteva sottrarsi alle richieste social dei suoi curiosi fan? Naturalmente no. E infatti si è svelato senza se e senza ma, dicendo la sua su un paio di questioni che quest’anno hanno fatto piuttosto rumore nel salotto orchestrato da Maria De Filippi. E sul Trono del prossimo anno chi ci sarà? Gianni ha avuto una risposta pure per questo. Spazio anche ai suoi gusti personali, privati, come a dire… intimi. Inevitabile infatti che arrivasse una domanda sul suo orientamento: etero o gay? Il buon Gianni, indovinate un po’, ha avuto una risposta pure per questo…

Cominciamo da una delle storie più chiacchierate delle ultime settimane, quella tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroisanni. Sperti ci ha mai creduto? La risposta è fulminante: un “No” secco e senza opportunità di replica. E con Nilufar è ancora adirato per il caso Stefano Guglielmini? “Non ci penso, sono in vacanza”. Come a dire: ‘parliamo d’altro che è meglio, suvvia’. Notizie sui tronisti della prossima stagione di Uomini e Donne? L’opinionista non rivela alcun nome, ma ha una certezza: “Una persona Onesta”. Ricordiamo che Gianni, a proposito degli ultimi troni, nelle scorse settimane aveva usato toni assai duri: “Con il senno di poi è facile parlare. Il più pulito ha la rogna (con riferimento ad alcuni tronisti non meglio identificati, ndr)”.

Gianni Sperti e la sua vita sentimentale: le rivelazioni dell’opinionista di Uomini e Donne

Passiamo al capitolo privato dell‘ex marito di Paola Barale. Infatti anche su questo tema Gianni non ha avuto alcun problema a confidarsi con il suo pubblico. Alla diretta curiosità ‘Sei Gay?’, ha replicato con un interpretabile “è un complimento”. Qualcun altro ci ha riprovato (‘sei omo o etero?’). Sperti ha nuovamente dribblato a modo suo la questione: “Sensuale“. Ma al di là dell’orientamento l’opinionista è single o in dolce compagnia? “Single“. Motivo? “Tanti corpi e poche teste”.