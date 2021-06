Gianni Sperti accusato per ritocchino. Lui sbotta: “Non me lo sono fatto”

Ennesima polemica su Gianni Sperti e i suoi ritocchini. Nel corso degli anni abbiamo imparato a vederlo in televisione, al fianco di Tina Cipollari, a Uomini e Donne. Nel corso del tempo ha stravolto i suoi look e ha fatto scelte di vita importanti, dalle trasformazioni fisiche alle decisioni personali e di stile. Può essere considerato un personaggio abbastanza eclettico: ha sempre osato con i suoi tagli di capelli ogni volta sempre diversi, il modello della barba e i suoi outfit.

La sua immagine è in continuo mutamento. Negli ultimi giorni l’ex marito di Paola Barale ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram di un servizio fotografico piuttosto recente. Gli scatti in questione, ad opera di un fotografo di rilievo, sono stati accolti tra complimenti e critiche. Tra i commenti ci sono quelli di chi si è detto convinto che sia ricorso all’ennesimo ritocco. Gianni Sperti ha rotto il silenzio e ha fatto delle importanti precisazioni.

La foto è stata scattato lo stesso giorno in cui ha pubblicato gli ultimi tre post sui suoi social. Tra le accuse vi sono quelle indirizzate alle sue labbra, più carnose del solito. A tal proposito ha replicato:

“Non avendo le siringhe portatili è impossibile che io abbia potuto fare un ritocchino tra uno scatto e l’altro. In quella foto ho una espressione diversa che a me piace. Capisco che ad alcuni possa non piacere ma anche meno, grazie”

Continua, dunque, ad attirare l’attenzione del pubblico nei confronti del suo aspetto fisico. Gianni Sperti ha sempre ammesso di avere bussato alla porta del chirurgo estetico per ringiovanire il viso e facendo dei piccoli ritocchini.

L’opinionista, preso di mira da Pio e Amedeo, non si è mai tirato indietro in merito alla chirurgia estetica per sentirsi meglio con se stesso e non ha mai visto il ricorso a questa pratica di cattivo occhio per migliorarsi.

Come confermato dallo stesso, in seguito alle critiche piuttosto pesanti scritte nella foto, ha confermato di non aver mai negato di aver fatto qualche ritocchino: “Ora spero riusciate a dormire più serenamente”.

Gianni Sperti ironizza su Tina Cipollari dopo Uomini e Donne: “Mi manca? Anche no”

Uomini e Donne è andato in vacanza e tornerà a settembre con la nuova edizione. Di recente Gianni Sperti ha risposto alle domande dei suoi fan su Instagram. Uno di loro ha chiesto se sentisse la mancanza della collega e amica Tina Cipollari e lui ha ironizzato dicendo: “Anche no, troppo presto”, accompagnando la risposta con delle emoji che ridono.

In seguito ha fatto sapere di non essersi mai innamorato della Vamp in tutti questi anni, confermando la loro speciale amicizia.