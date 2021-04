Gianni Sperti sbeffeggiato sui ritocchini da Pio e Amedeo: la reazione

Pio e Amedeo, nel segno dell’irriverenza, come al solito, come nel loro consueto stile. Il 16 aprile 2021 è decollato su Canale Cinque il programma Felicissima Sera e tra gli ospiti c’è stata Maria De Filippi. Il duo comico non si è risparmiato, rivolgendo alla conduttrice pavese una serie di domande ‘scorrette’. D’altra parte D’Antini e Grieco erano stati chiari. “Andremo oltre il limite”, avevano assicurato nel corso dell’ospitata a Verissimo, mandata in onda qualche giorno fa. Detto, fatto: la moglie di Maurizio Costanzo si è infatti ritrovata a dover rispondere ad una serie di quesiti imbarazzanti. Uno ha preso di mira Gianni Sperti, opinionista ‘storico’ di Uomini e Donne.

Pio e Amedeo, mentre stavano parlando dei cani di Maria (la presentatrice è affezionatissima ai suoi amici a quattro zampe), si sono avventurati in un volo pindarico, riuscendo ad ‘agganciarsi’ al volto di UeD. “Questo è uno Sperti a pelo lungo”, ha ‘infilzato’ Pio, nel commentare alcune foto social pubblicate da Gianni. Gli ha fatto eco Amedeo con una seconda battuta. “Comunque Gianni sta sempre a ristrutturarsi, ha approfittato del bonus 110%”, la stilettata del comico, in riferimento ai ritocchini estetici che si è fatto Sperti sul viso nel corso del tempo. “Quanto siete cret..ni, è un bravissimo ragazzo, una persona molto carina. Ed è pure pugliese come voi”, il commento col sorriso della De Filippi.

“Guarda quelle sopracciglia, ad ali di gabbiano”, hanno incalzato ancora i comici. “Guardate che le ali di gabbiano vanno di moda”, ha controbattuto la De Filippi, non perdendo il sorriso. Siparietto chiuso. E Sperti? Come ha preso l’ironia sul suo conto. Verrebbe da dire con filosofia, visto che sul suo profilo Instagram ha repostato lo spezzone del video in cui si è parlato di lui. Si nota anche, nel filmato social, una faccina che sghignazza. Insomma, nessuna polemica da parte dell’ex marito di Paola Barale. Evviva l’auto-ironia!

Felicissima Sera, Pio e Amedeo stuzzicano Maria De Filippi che ammette: “Si, ho tradito”

Nel corso dell’intervista a Felicissima Sera, Pio e Amedeo hanno chiesto senza troppo girarci attorno alla De Filippi se è sempre stata fedele in amore oppure se le è capitato di tradire. “Si, mi è capitato”, ha ammesso candidamente la conduttrice pavese senza però specificare quando è accaduto l’episodio e a chi è riconducibile. Viva la sincerità.