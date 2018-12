Gianni Morandi, omaggio a Dalla con Io e Lucio: Dalla-Morandi, solo 30 anni fa

Gianni Morandi omaggia l’amico Lucio Dalla con lo show: Io e Lucio: Dalla-Morandi, solo 30 anni fa

Questo sabato 29 dicembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il racconto emozionante su Lucio Dalla dell’amico Gianni Morandi. Io e Lucio: Dalla-Morandi, solo 30 anni fa rappresenterà per il pubblico italiano un’occasione unica per rivivere le immagini e le emozioni del tour effettuato nel lontano 1988 da Morandi e Dalla, due pilastri della musica italiana. Una grande opportunità per i telespettatori di Canale 5, che sono molto legati a queste due giganti. Il 29 dicembre verrà trasmessa, dunque, una serata che racconta la storia della loro grande amicizia. Gianni accompagnerà il pubblico italiano nei luoghi simbolici della città di Bologna e, allo stesso tempo, omaggerà Lucio. Gli italiani potranno conoscere i valori che hanno unito questi due cantautori, attraverso alcuni aneddoti, racconti e tutte le loro canzoni. Un’amicizia caratterizzata da affetto e complicità, che non finirà mai. Uno spettacolo unico e ricco di momenti di forte commozione, ma anche di grande allegria.

Gianni Morandi pronto a commuovere e divertire il pubblico con lo show in prima serata il 29 dicembre

In prima serata verranno trasmesse le immagini del tour, a 30 anni di distanza. Il pubblico ascolterà i grandi successi di Morandi e Dalla. Il primo ripercorrerà le tappe di questa loro collaborazione, che ha segnato la storia della musica italiana. Un racconto privato, quello che farà Gianni sabato in prima serata. Il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, conferma che Io e Lucio: Dalla-Morandi, solo 30 anni fa è un grande omaggio che verrà fatto a “uno dei cantautori più talentuosi e amati di sempre”. A rendere lo spettacolo unico e irripetibile sarà proprio l’amico di sempre Gianni Morandi, a cui il direttore è immensamente grato. Il cantautore, infatti, condividerà ricordi preziosi e privati della sua amicizia con Lucio.

Gianni Morandi e Lucio Dalla: un’amicizia che ha segnato la storia della musica italiana

“Sono davvero orgoglioso di poter regalare ai telespettatori di Canale 5 una serata così speciale ed emozionante”, dichiara Scheri. Dunque, i telespettatori non potranno di certo perdersi la grande opportunità di rivivere i momenti emozionanti dell’amicizia nata tra Lucio e Gianni. Non mancheranno gli spazi commoventi, ma anche quelli di grandi risate. Intanto, Morandi annuncia, attraverso un’intervista su Repubblica, che non sarà presente al Festival di Sanremo 2019.