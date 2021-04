Gianni Morandi oggi è ancora in ospedale: “Ho ustioni sul 15% del corpo”

Come sta Gianni Morandi? Il 76enne non si è ancora ripreso del tutto dopo l’incidente domestico di qualche settimana fa. L’eterno ragazzo è oggi ricoverato al’ospedale Bufalini di Cesena. Qui Morandi ha trascorso la Pasqua, come svelato su Facebook, dove ha ricevuto tanti commenti di incoraggiamento. Stando a quanto dichiarato da Gianni in un’intervista rilasciata al Resto del Carlino l’artista tornerà a casa, se tutto andrà bene, solo tra una decina di giorni.

Senza troppi giri di parole Gianni Morandi ha ammesso di essere stato molto fortunato: poteva andare davvero peggio.

“Col passare dei giorni mi spavento sempre di più. Perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda”

Morandi ha spiegato la dinamica dell’incidente domestico in cui è rimasto coinvolto:

“Mi sono attaccato con le mani a un ramo che bruciava pur di saltare fuori. La seconda cosa importante è che ho salvato la faccia. Ma ti dico: non mi ero mai reso conto che cosa sono le mani per un essere umano. Il nostro cervello al 70% usa le mani”

Gianni Morandi ha confidato di avere ustioni su circa il 15% del suo corpo. Bruciature alle mani, alle ginocchia, un po’ al gluteo, alla schiena e all’orecchio. Una situazione non facile e per questo l’ex presentatore del Festival di Sanremo è ancora ricoverato, sotto l’occhio vigile dei medici.

Gianni Morandi ha inoltre dichiarato di aver provato molto dolore durante la medicazione, che è riuscito ad affrontare solo con i farmaci giusti. Ora nell’immediato futuro di Morandi ci sono altri giorni d’ospedale e poi una lunga riabilitazione, che sarà fondamentale dato il suo lavoro di musicista.

Gianni Morandi ustionato: la telefonata di Nek

Oltre alla moglie Anna Dan e ai figli Gianni Morandi ha ricevuto tanto supporto dai fan e dai personaggi famosi. Tra questi Nek, che ha dato dei preziosi consigli al collega più anziano. Qualche tempo fa Filippo Neviani, questo il vero nome di Nek, ha dovuto fare i conti con una vicenda simile.

Anche Nek ha avuto un incidente domestico come Gianni Morandi: durante alcuni lavori per la casa si è tagliato gravemente con una motosega elettrica. Necessario per l’artista un’operazione di ben undici ore. Morandi, invece, non è mai stato operato.

Si è parlato a lungo di un intervento chirurgico ma i medici hanno preferito adottare altri metodi. L’ultimo bollettino medico di Gianni Morandi parlava di condizioni soddisfacenti, con le zone ustionate che continuano ad essere sottoposte ai trattamenti medici necessari.