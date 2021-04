Gianni Morandi è uscito dall’ospedale: la nota dell’Ausl Romagna

Gianni Morandi è stato dimesso dal centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Oggi 7 aprile 2021, in tarda mattinata, il cantante di Monghidoro ha potuto far ritorno a casa, come ha reso noto l’Ausl Romagna tramite una nota. Il ricovero durava dall’11 marzo, quando bruciando delle sterpaglie nel suo giardino Gianni è rimasto vittima di un incidente domestico che gli ha procurato ustioni gravi su mani e ginocchia.

Le sue condizioni di salute, riferisce l’Ausl Romagna a cui fa capo il Bufalini, sono buone. Il ritorno a casa naturalmente non coincide con la totale guarigione dell’artista che però dalla data odierna proseguirà la convalescenza e le ulteriori terapie dalla propria dimora.

Un paio di giorni fa Morandi stesso riferiva che il dolore causato dalle ustioni su mani, braccia e gambe era ancora forte. Dall’altra parte il cantante, come nel suo stile, non perdeva il sorriso e il buon umore, rassicurando i fan e dicendo che le cure stavano avendo effetti positivi. In particolar modo era molto soddisfatto e contento per la quasi completa guarigione della mano sinistra

Gianni Morandi, quel sorriso contagioso che non lo abbandona mai

Nonostante l’incidente in cui è incappato non è stato dei più lievi, Morandi lungo tutti i giorni di ricovero non ha mai perso il buon umore e l’ottimismo. A più riprese si è mostrato sui social, ringraziando i medici che lo hanno curato, i familiari che gli sono stati vicini e tutti i fan che gli hanno dedicato un pensiero e/o un gesto di incoraggiamento. L’ultimo post risale al giorno di Pasqua. Nella fattispecie l’artista si è immortalato su Instagram con un uovo, salutando il suo numeroso seguito di followers.

Nel corso dei primi giorni seguiti alle ustioni, sembrava che il cantautore dovesse sottoporsi a un intervento chirurgico. La voce è stata smentita dall’ospedale di Cesena che ha chiarito che il paziente Morandi non avrebbe dovuto affrontare alcuna operazione. E infatti il l’artista di Monghidoro ha lasciato la struttura sanitaria senza finire sotto i ferri.