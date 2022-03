Gianni Morandi è stato operato di nuovo: stop agli impegni, come sta

Gianni Morandi (77 anni), nelle scorse ore, si è sottoposto a una nuova delicata operazione alla mano destra, quella lesa dal grave infortunio in cui è incappato nel marzo 2021. Un anno fa, l’artista e conduttore, mentre stava cercando di bruciare delle sterpaglie nella sua dimora che ha sede sui colli bolognesi, si è ustionato. Subito è stato portato in ospedale dove, presso il Centro grandi ustionati di Cesena, ha trascorso diversi giorni, sostenuto dalla moglie Anna. A oggi Morandi continua a fare fisioterapia e ad assumere cure specifiche per ritrovare la funzionalità perduta a causa delle ustioni. Necessario anche un nuovo intervento chirurgico che è stato effettuato lungo la giornata di martedì 22 marzo.

Morandi stesso ha reso noto, tramite i suoi profili social, di essere stato operato: “23 marzo. Ieri mi sono operato alla mano destra, per ora tutto bene. Ci vuole pazienza, c’è di peggio”. Il commento è giunto a corredo di una foto in cui lo si vede convalescente. L’operazione ha anche arrestato la sua attività artistica, ripresa con gradualità dopo l’infortunio. Il cantante è stato anche tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2022, classificandosi al terzo posto della kermesse con il brano “Apri tutte le porte” (primo posto per Mahmood e Blanco con Brividi, medaglia d’argento per Elisa con O forse sei tu).

Il 77enne, nei mesi scorsi, è anche tornato al Teatro Duse di Bologna con 36 live sold out. Ora dovrà restare a riposo per un po’, interrompendo i suoi impegni professionali. Lui stesso lo aveva reso noto lo scorso 18 marzo, quando aveva fatto sapere che avrebbe dovuto operarsi. In particolare riferì di non sapere di preciso il tempo dello stop a cui sarebbe andato incontro, sottolineando però che di “certo” non si sarebbe trattato di “pochi giorni”.

Gianni Morandi, al suo fianco c’è sempre la moglie Anna

Gianni Morandi, in più occasioni, dopo l’incidente che gli ha provocato le ustioni, ha ringraziato calorosamente e pubblicamente sua moglie Anna che gli è stata sempre al fianco, infondendogli coraggio e positività. La donna ha seguito in prima persona tutte le tappe della vicenda, stando vicina al marito sia quando ha trascorso dei giorni in ospedale sia quando è tornato a casa ed ha iniziato il percorso riabilitativo.