Gianni Morandi, altro spavento: occhio bendato, cos’è successo

Apprensione, di nuovo, per Gianni Morandi. Il cantante, lungo il pomeriggio di mercoledì 24 aprile, è spuntato sui social con una vistosa bendatura su un occhio. Immediata la reazione di migliaia di fan e colleghi che hanno chiesto al cantante delucidazioni in merito all’infortunio e/o al problema di salute. Per ora il ‘L’eterno ragazzo di Monghidoro’ non ha voluto raccontare i dettagli di quel che gli è capitato. Si è limitato a scrivere un simpatico “ho fatto a pugni, evviva”. L’ironia usata ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Qualcosa si è certamente verificato, ma a giudicare dal tono ilare delle parole dell’artista non dovrebbe essere nulla di grave.

Tantissimi ‘seguaci’ del musicista e attore hanno tentato di carpire qualche informazione sull’accaduto. Diversi anche i colleghi di Morandi che si sono interessati alla vicenda. Ad esempio Cesare Cremonini ha commentato in dialetto bolognese: “Sa fet Gianni?” (tradotto “Cosa fai Gianni?”). Emma Marrone, Antonella Clerici, Francesco Arca, Monica Leofreddi e altri personaggi famosi hanno piazzato messaggi di sostegno sotto al post.

“Tranquilli, tutto a posto, un piccolo diverbio tra padre e figlio…”, ha commentato, scherzando, Marco Morandi, il figlio dell’artista. Anche in questo frangente toni tranquilli, distesi e spassosi, ulteriore indizio che Gianni non dovrebbe avere riportato gravi danni, a differenza di quel che avvenne nel marzo 2021, quando fu vittima di un incidente domestico mentre stava bruciando delle sterpaglie. All’epoca riportò bruciature dolorose sul 15 per cento del corpo. L’infortunio interessò mani, gambe e anche un orecchio.

Al momento non è quindi chiara la natura dei problemi di Morandi: di certo si sa che pochi giorni fa il musicista si era recato in ospedale a trovare il capitano del Bologna, Lewis Ferguson, che si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico a causa della rottura del crociato. In quell’occasione Morandi non presentava alcuna benda.

Sempre di recente l’artista è apparso sul palco del concerto di Annalisa all’Unipol Arena per intonare con la collega un brillante duetto canoro. Anche in quel contesto non c’era alcuna benda a coprirgli l’occhio. Dunque la faccenda è fresca. Non resta che attendere ulteriori notizie dal diretto interessato.