Marco Morandi: “Mi sto separando civilmente”. L’ex moglie replica

Marco Morandi e Sabrina Laganà si sono lasciati dopo 23 anni insieme, di cui 11 da marito e moglie. Una relazione da cui sono nati tre figli (Jacopo, Leonardo e Tommaso). A rivelare la rottura è stato lo stesso musicista, spiegando in modo molto pacato che il matrimonio è giunto al capolinea senza sceneggiata e forti rancori.

“La relazione con Sabrina è cominciata nel ‘99 e ci siamo sposati nel 2012, quando erano già nati Jacopo, Leonardo e Tommaso. Ci siamo appena lasciati, siamo nel mezzo di una separazione molto civile, rispettosa e serena. Abbiamo costruito tanto insieme”.

Sabrina Laganà: “Confido sempre in quella luce infondo al tunnel”

La dichiarazione è stata letta anche dalla diretta interessata, vale a dire Sabrina, che, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha voluto fare alcune puntualizzazioni in merito alle esternazioni fatte dall’ex marito. Questo quanto riferito dalla Laganà:

“Per quanto si cerchi di fare il tutto nel modo più civile e pacifico possibile, trattasi comunque della fine di una relazione lunga 23 anni che porta dei down e delle angosce spesso difficili da gestire nel contesto di una vita che prosegue indipendentemente dal tuo dolore. Al netto di tutto ciò la nostra unione ha dato alla luce 3 forme splendide di umanità che restano la nostra priorità assoluta. In questo intento non ci siamo mai persi. Adesso vediamo cosa ci aspetta. Confido sempre in quella luce infondo al tunnel”.

Parole che da un lato lasciano trapelare il profondo amore provato per l’ex marito, dall’altro suonano come una puntualizzazione tesa a evidenziare che non è tutto rosa e fiori, per dirla con un popolare adagio.

Insomma, Morandi si è tenuto molto abbottonato, facendo passare quasi in sordina la vicenda della separazione, l’ex moglie ha invece voluto specificare che nonostante l’addio sentimentale si stia consumando in modo civile non è per nulla facile staccarsi da una love story di oltre due decenni. Particolarmente incisiva l’ultima parte del messaggio, con la speranza che di vedere la luce in fondo al tunnel.

Marco Morandi e gli haters

Marco Morandi, al Corriere della Sera, ha anche parlato di come abbia vissuto l’essere figlio di una star come il padre. Da tempo è bersagliato dagli hater. “E fattela una tinta come fa tuo padre, sembri tu il padre!”; “I genitori entrambi belli… ma questo figlio?!”, un paio di messaggi che ne riassumono tantissimi altri con i quali quotidianamente si confronta il musicista.

“Mah – ha dichiarato al CorSera -, a me avevano detto che il brizzolato funzionava. Scherzi a parte, sono sulla soglia dei 50 anni, come devo sembrare? Poi ci sono miracoli e altre cose, ognuno sceglie. Io voglio apparire nature”. Certo papà Gianni sembra abbia fatto il patto col diavolo: “E se non bastasse lui, c’è pure mia madre. Ma io sono stato il primo a dirmi davanti allo specchio: “Mannaggia, ora sembro più vecchio di papà”. Sul serio: è stato il primo pensiero“.

Marco ha quindi spiegato che avere un cognome di peso come il suo “non è stata un’agevolazione” in quanto ha dovuto fare i conti da sempre con una marea di pregiudizi. Ha mai pensato di cambiare cognome? “Forse solo per un attimo. Poi ho capito che non sarebbe servito a nulla: il vero lavoro dovevo farlo su di me. L’analisi mi ha aiutato molto”.

Marco Morandi e il no alla tv: al posto di partecipare a un reality è volato in Patagonia

Il musicista ha anche spiegato che se avesse voluto sfruttare la popolarità del padre avrebbe potuto sfruttare diverse possibilità offertegli per apparire in tv. Gli è stato proprosto anche un reality e ha detto no grazie, volando dall’altra parte del mondo: “Ho pensato che sarebbe stato più interessante per me andare in Patagonia da solo”.