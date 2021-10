Gianni Morandi a L’Intervista torna a parlare della morte della figlia

Ritorno in tv per Gianni Morandi. Il cantante, attore e conduttore è stato scelto da Maurizio Costanzo come protagonista della prima puntata della nuova edizione de L’Intervista. Nel confronto in onda in seconda serata su Canale 5 mercoledì 20 ottobre Morandi si è raccontato in modo intimo e intenso. Il 76enne ha ricordato gli esordi nel mondo della musica e ha svelato alcuni retroscena della sua vita privata.

Tra un aneddoto e una confidenza è stato impossibile non parlare del dramma che ha cambiato la vita di Gianni Morandi: l’artista ha perso una figlia quando era molto giovane. La piccola Serena, nata dall’unione con l’attrice Laura Efrikian, è morta dopo otto ore di vita.

A Maurizio Costanzo Gianni Morandi ha confidato:

“Doveva partorire a febbraio, ma ci fu questo anticipo e io stavo partecipando a Canzonissima del ’66 che finiva il 6 gennaio ‘67. Proprio la notte prima, Laura fu ricoverata d’urgenza e purtroppo la bambina ha vissuto solo 8 ore. Penso che sia stato un grandissimo dolore soprattutto per lei e anche per me”

Dopo quella grave perdita Gianni Morandi e Laura Efrikian, che si sono conosciuti e innamorati sul set del musicarello In ginocchio da te, hanno avuto altri due figli: Marco e Marianna (ex compagna di Biagio Antonacci). Il matrimonio però non è durato: i due sono stati marito e moglie solo dal 1966 al 1979.

Dal 2004 Gianni Morandi è sposato con Anna Dan, che l’ha reso padre per la terza volta di Pietro, che oggi ha raggiunto l’età adulta. A L’Intervista il cantante ha definito la seconda moglie una donna aperta, allegra, gentile, che l’ha colpito subito con il suo sguardo profondo.

Nel corso dell’intimo dialogo con Maurizio Costanzo Gianni Morandi ha ricordato l’accusa che più di tutte l’ha ferito nel corso della sua lunga carriera: quella di aver fatto uso di droga. Un’accusa infondata che ha mortificato parecchio l’eterno ragazzo.

Gianni Morandi sta meglio dopo l’incidente domestico

Quella a L’Intervista di Maurizio Costanzo è la prima apparizione televisiva per Gianni Morandi dopo l’incidente domestico di qualche mese fa che gli ha stravolto la quotidianità.

“Mi ha colpito le mani, le ginocchia, tutti i glutei, il braccio… Bastavano 10 secondi in più, poi svieni dal dolore”

Morandi è stato ricoverato per mesi e ha dovuto fare i conti con delle terribili ustioni e una lunga riabilitazione. Per fortuna Gianni non ha mai perso il sorriso e la fiducia nel futuro, supportato dalla moglie, dai figli e dai cinque nipotini.