Gianni Ippoliti aggredito in strada: che è successo e come sta ora

Gianni Ippoliti, noto conduttore ed autore televisivo, è stato aggredito nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre in un parcheggio in pieno centro a Roma. L’aggressione è avvenuta in seguito ad un diverbio. Dopo l’accaduto il presentatore è stato trasportato immediatamente in ospedale, venendo dimesso nelle ore successive. Scopriamo meglio che cosa è successo e come sta ora.

L’aggressione

Gianni Ippoliti è stato preso a pugni in un parcheggio a Via De’ Prefetti, zona del centro storico di Roma nei pressi del Parlamento. L’aggressione è avvenuta questo weekend, precisamente nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre. Secondo quanto raccontato, il conduttore ed autore televisivo si trovava in un’area parcheggio quando gli si sarebbe avvicinato un furgoncino bianco. Lui ed il conducente della vettura avrebbero quindi iniziato a discutere, probabilmente per motivi legati proprio alla sosta.

In seguito al diverbio, stando alla ricostruzione dei fatti, il proprietario del furgone sarebbe sceso dal mezzo colpendo Ippoliti con un pugno in pieno viso, portandolo a sbilanciarsi e cadere all’indietro. In seguito alla caduta il conduttore sarebbe andato a sbattere contro un’altra auto parcheggiata lì vicino, riuscendo tuttavia a rimettersi in piedi e a segnare il numero della targa del furgone in allontanamento. Nonostante lo stordimento dovuto alla botta presa avrebbe successivamente chiamato i soccorsi, venendo così trasportato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito per degli accertamenti.

Fortunatamente Ippoliti non ha riportato ferite ritenute gravi, venendo quindi dimesso quasi subito. La polizia ha immediatamente avviato le indagini per cercare di risalire al conducente del furgone che lo ha aggredito. Al momento si stanno verificando le immagini riprese dalle telecamere della zona per poter ricostruire i fatti e provare ad ottenere qualche dettaglio utile ai fini delle indagini. Dopo l’aggressione, Gianni Ippoliti ha dichiarato ad alcuni amici che non si sarebbe mai aspettato una reazione simile da parte del proprietario dell’altra vettura.

Chi è Gianni Ippoliti

Gianni Ippoliti, nato il 22 febbraio del 1950, è un conduttore ed autore televisivo italiano che ha lavorato in diversi programmi Rai. Ha anche fatto parte di un duo musicale chiamato Craabs insieme alla cantante e modella belga Danielle Devred.