Gianna Nannini a Domenica In: il grazie di Mara Venier a Fazio

Anche a Pasqua, non è mancato il consueto appuntamento con Domenica In. Oggi, domenica 31 marzo, Mara Venier è andata in onda su Rai 1 con il suo talk, accogliendo nel suo salotto diversi ospiti: Antonio Albanese e Virginia Raffaele insieme al regista Riccardo Milani, Francesca Fagnani e Gianna Nannini. La cantante ha rilasciato una lunga intervista per presentare il suo nuovo album “Sei nell’anima”, uscito il 22 marzo, ed esibendosi con due nuovi brani “Io voglio te” e “Silenzio”. Prima di iniziare l’intervista, la Nannini ha provato a spaccare un uovo di Pasqua, provocando un’epica reazione da parte di ‘Zia Mara‘, la cui espressione facciale è diventata un meme su tutti i social nel giro di pochi minuti.

La faccia di Mara dopo la martellata di Gianna sull’uovo di Pasqua#DomenicaIn #GiannaNannini https://t.co/9RI9wBGWOg — Cinguetterai  (@Cinguetterai) March 31, 2024

La Nannini ha ripercorso la sua lunga carriera, dagli inizi con Mara Venier fino ai suoi ultimi successi, annunciando il prossimo tour in giro per i palchi più importanti d’Europa. Inoltre, Gianna si è lasciata andare parlando anche di sua figlia Penelope, nata 14 anni fa. Dopo aver visto un tenero filmato con diverse foto e video di mamma e figlia, l’artista ha raccontato del suo rapporto con l’adolescente. “Se la lascio libera? Abbastanza, bisogna sempre controllare qualcosa”, ha detto, definendo Penelope una ragazzina abbastanza indipendente. “Bisogna avere rispetto per i bambini e non esibirli. Queste sono foto di social, se non vuole lei io non la mostro”, ha poi aggiunto, spiegando del perché sceglie di non mostrare sua figlia sui social.

Successivamente, Mara Venier non ha potuto fare a meno di menzionare uno dei momenti più chiacchierati sul web degli ultimi giorni. La scorsa domenica, Gianna Nannini è stata ospite di Che Tempo che Fa, dove ha duettato con Simona Ventura in “Sei nell’anima”. Le stonature della Ventura hanno reso il video così epico, da fare il giro del web. Dunque, la conduttrice ha voluto mostrare il filmato durante l’intervista, facendo ridere tutto lo studio.

Dopodiché, Mara ha imitato Simona, mettendosi anche lei a cantare il celebre brano di Gianna Nannini. Un momento molto divertente, al termine del quale la Venier ha voluto ringraziare Fabio Fazio per averle concesso di mandare in onda sulla Rai la clip tratta dalla sua trasmissione. Infine, ha salutato tutta la “family” di Che Tempo che Fa, ovvero anche Simona Ventura e Mara Maionchi.