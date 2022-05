Gianmarco Tamberi, i dettagli sulle nozze: dove e quando sposerà Chiara

La medaglia d’oro olimpica nel salto in alto ha svelato qualche dettaglio in più sul giorno più bello della sua vita: ecco cosa sappiamo

Si avvicina a passi sempre più rapidi il giorno più bello della vita di Gianmarco Tamberi e della sua storica fidanzata, Chiara Bontempi. Nelle scorse ore, lo sportivo medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha rivelato alla stampa, un po’ più nel dettaglio, i suoi progetti futuri con la ragazza.

Gianmarco Tamberi sta con Chiara Bontempi dall’ormai lontano 2009. Un rapporto importantissimo per lo sportivo, che di Chiara e dell’importanza nella sua vita ha parlato in innumerevoli interviste. Proprio grazie all’aiuto della sua fidanzata, l’atleta è riuscito a superare alcuni dei momenti più difficili della sua vita, come l’infortunio che l’aveva costretto a rinunciare all’ultimo alle Olimpiadi di Rio del 2016, dove partiva come super favorito.

La favola di Gianmarco Tamberi, dunque, sta per concludersi con un bel lieto fine. A settembre (per la precisione il prossimo 1 settembre, data che già aveva rivelato mesi fa) lo sportivo convolerà a nozze con Chiara Bontempi, per di più in una location di tutto rispetto.

In occasione di una conferenza stampa tenutasi poche ore fa ad Ancona, Gianmarco Tamberi ha raccontato di aver scelto Villa Imperiale, a Pesaro. Anzi, per essere precisi la scelta è dipesa dalla volontà della sua futura moglie. “Chiara si è subito innamorata di questo posto. Il 1° settembre saremo lì e la cerimonia si terrà alla sera” ha raccontato Tamberi.

Le anticipazioni su quello che bolle in pentola per la coppia non finiscono certo qui. Nell’incontro stampa di oggi, Tamberi ha anche raccontato dove i due vorrebbero andare in viaggio di nozze, e quando. “Dovremmo partire dopo Zurigo. Destinazione? Il sogno di Chiara è la Polinesia Francese, ci stiamo organizzando” ha anticipato Tamberi, che per la compagna ha avuto ancora una volta solo parole al miele. “È un angelo, lei mi aiuta in tutto e si sta prendendo cura di ogni particolare del matrimonio. Io invece, tra una miriade di cose da fare, mi sto concentrando di più sui lavori nella nostra nuova casa” ha aggiunto lo sportivo. Quando si dice due cuori e una capanna.