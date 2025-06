Gianmarco Steri resta a Uomini e Donne, ecco in che ruolo: retroscena

Nemmeno il tempo di salutare che, forse, è già tempo di fare ritorno. Gianmarco Steri, protagonista dell’ultimo discusso Trono classico della stagione 2024/2025 di Uomini e Donne culminato con la scelta di Cristina Ferrara, potrebbe tornare nel popolare dating show di Canale 5 già a settembre. Ovviamente né in veste di corteggiatore né in quella di tronista. Quindi? L’esperto di gossip e retroscena televisivi Amedeo Venza, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha sostenuto che la redazione del programma di Maria De Filippi starebbe seriamente valutando l’idea di inserire il giovane nel proprio organico, ingaggiandolo come hair stylist.

Gianmarco Steri hair stylist di UeD e pronto alla convivenza: indiscrezioni

Per chi non lo sapesse, Steri è un barbiere. Ecco perché UeD starebbe pensando di arruolarlo. Inoltre, un’altra esperta di gossip e di dinamiche di Uomini e Donne attiva su Instagram, Deianira Marzano, ha sussurrato che l’ex tronista e la neo fidanzata Cristina starebbero progettando di aprire un negozio hair and beauty a Roma. La Marzano ha infine assicurato che i due piccioncini, a breve, inizieranno quasi sicuramente a convivere nella Capitale, città natale di lui (Ferrara è invece originaria di Napoli, ma da tempo vive a Milano).

Per ora la frequentazione tra i due sembra procedere a gonfie vele. Certo è passato poco tempo dalla scelta e tutto potrebbe succedere. Tuttavia, chi ha avuto modo di incontrare privatamente la coppia, ha raccontato di averla vista affiatata e complice. Un buon inizio.

Il Trono di Steri è stato assai discusso. Diversi telespettatori hanno trovato alcuni atteggiamenti del giovane opinabili, per usare un eufemismo. Senza dubbio è però stato uno dei Troni più interessanti da seguire. Addirittura Mediaset ha dato il prime time di Canale 5 al programma per trasmettere la puntata della scelta. E anche in questo caso Maria De Filippi se l’è cavata alla grande, riuscendo a intercettare il 17.2% di share. Numeri che le hanno permesso di battere ancora una volta la ‘rivale’ Milly Carlucci, in onda su Rai Uno con la finale di Sognando… Ballando con le Stelle.