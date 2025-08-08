Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, finita? Lei beccata con un altro: l’indiscrezione

Continuano a far discutere la coppia formata da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, nata sotto i riflettori del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Da giorni si rincorrono voci insistenti su una possibile crisi – o addirittura su una rottura – che infiamma le storie degli esperti di gossip (e non solo). A provare a spegnere le voci era stato proprio l’ex tronista, che ai microfoni del settimanale Chi aveva dichiarato: “Ci piacciono le stesse cose e ci stiamo trovando molto”. Ma la realtà, a quanto pare, sarebbe ben diversa. Secondo alcune segnalazioni raccolte da Lorenzo Pugnaloni, tra i due l’aria sarebbe tutt’altro che serena.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara in crisi? L’indiscrezione

“Ieri Cristina era sicuramente al compleanno di ****** (censuriamo volontariamente il nome del ragazzo per privacy). Le foto coincidono, nessuna foto insieme, ma troppe coincidenze: lei pubblica uno scatto e lui poco dopo posta lo stesso luogo. Sono andato a vedere: è lo stesso identico posto, con quelle rocce particolari che si vedono anche nella foto di lei. Secondo me ha scattato da sopra. Nulla di male… ma che nessuno dei due, né degli amici presenti, abbia pubblicato una sola foto insieme, è… strano. Molto strano.”

È questo il messaggio anonimo recapitato al giornalista Lorenzo Pugnaloni, poi pubblicato nella sua newsletter (con tanto di foto del luogo). Il ragazzo menzionato – sempre secondo la segnalazione – sarebbe lo stesso avvistato più volte in barca insieme all’ex corteggiatrice. Un dettaglio curioso? Nessuno dei due, attualmente, si segue sui social. Probabilmente una scelta strategica per sviare i sospetti. Intanto, mentre i fan si interrogano sul destino della coppia, gli indizi sembrano puntare tutti nella stessa direzione: rottura in vista. Gianmarco Steri, infatti, è stato di recente a Salerno, città in cui vive Cristina Ferrara. Eppure non l’ha incontrata, preferendo dormire in hotel. Cosa sta succedendo davvero? C’è chi ipotizza che l’ex tronista abbia scoperto qualcosa di scomodo. Altri, invece, sospettano che sia tutto architettato: una crisi studiata a tavolino per generare visibilità.

Al momento, non sono arrivate né conferme né smentite dai diretti interessati. Eppure, recentemente, Gianmarco aveva dichiarato al settimanale Chi: “Ad agosto partiremo per un viaggio insieme”, riferendosi proprio a Cristina. Quel viaggio si farà? O è già saltato come – forse – la loro relazione? Non resta che attendere. Sarà il tempo a dire se questa storia ha basi solide o se finirà archiviata come l’ennesimo amore da copertina, bruciato in fretta sotto gli occhi indiscreti dei riflettori.