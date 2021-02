Gianmarco Saurino torna single: l’attore e la fidanzata chef si sono lasciati

Gianmarco Saurino non è più fidanzato. A dare l’annuncio il diretto interessato sulle pagine del settimanale Tv Mia. Il 28enne è sempre stato molto restio a parlare della sua vita privata ma questa volta ha deciso di fare uno strappo alla regola. Ovviamente Saurino non ha fornito molti particolari ma ha chiarito che è tornato da poco single. È infatti finita la relazione con la chef pugliese che aveva conosciuto a Firenze.

In questi anni Gianamrco Saurino non ha mai parlato apertamente della sua compagna. Solo a Verissimo, dove è stato intervistato nel 2019, ha ammesso di aver conosciuto la sua dolce metà due anni prima. La rottura è dunque arrivata dopo quasi cinque anni insieme. Saurino, star in tv con fiction di successo come Che Dio ci aiuti e Doc-Nelle tue mani, non ha mai fatto il nome della donna che ha amato fino a qualche settimana fa.

Gianmarco Saurino ha però ribadito che la chef ha contribuito al suo successo. La ragazza ha sostenuto l’attore nel suo percorso nel mondo dello spettacolo e quando ha raggiunto una certa notorietà è stata brava a farsi da parte. Un equilibrio non facile da ottenere visto che la relazione è stata vissuta pure a distanza: lui a Roma, lei a Firenze.

Alla rivista edita da Cairo Editore Saurino ha dichiarato:

“Ho da poco interrotto una storia importante con una chef pugliese come me, che avevo conosciuto in un ristorante a Firenze”

Gianmarco Saurino ha preferito non fornire ulteriori dettagli sulla separazione: non è quindi chiaro il motivo di questo allontanamento. Di sicuro il giovane sta lavorando parecchio in questo periodo tanto da affermare che i suoi migliori amici sono i colleghi incontrati sul set.

Tra questi c’è Pierpaolo Spollon, con il quale Saurino ha lavorato sia a Doc-Nelle tue mani che a Che Dio ci aiuti. Gianmarco ha confidato di passare molto tempo libero insieme al collega. Oltre a godersi l’amicizia con Spollon, Saurino segue con costanza il suo animale domestico, una gattina di nome Sia.

Una trovatella che Gianmarco Saurino ha ricevuto in regalo da un amico veterinario. All’inizio l’attore era titubante ma dopo aver visto la micina magra e indifesa si è impietosito e ha deciso di adottarla. Una scelta che ha cambiato la vita dell’attore, che non si è mai pentito di aver accolto in casa la piccola Sia.